Nach China-Abenteuer in Rellingen gelandet

Rellingen.. Die Volksrepublik China setzt gern auf von der kommunistischen Partei ausgetüftelte Pläne, die umgesetzt werden sollen, um das vorgegebene Ziel zu erreichen. Ob es jemals wirklich einen Fußball-Weltmeister aus Fernost geben wird, erscheint in naher Zukunft jedoch eher unwahrscheinlich. Jedenfalls war der Hamburger Benjamin „Ben“ Wettig, aktueller Coach der Oberliga-Frauen des SC Egenbüttel, von März bis Dezember 2018 gewissermaßen ein Teil davon, das brachliegende fußballerische Potenzial Chinas zu erwecken.

In einer Facebook-Gruppe für Fußball-Trainer wurde er von einem Kollegen angeschrieben, ob er sich vorstellen könne, im Ausland zu arbeiten. Der Trainer aus Nordrhein-Westfalen hatte bereits im Reich der Mitte gearbeitet – das Interesse von Wettig war geweckt. Da er privat sich keiner Partnerin erklären musste und aufgrund einer Sprung­gelenksverletzung auch in seinem Job

als freiberuflicher Fitness-Trainer zu der Zeit kaum arbeiten konnte, stand der Entschluss fest.

Bis zu 60 Jungen und Mädchen lernten Grundlagen

Das Abenteuer Fernost in der Stadt Guiding – etwa 290.000 Einwohner – im Südwesten Chinas (Provinz Guizhou), vermittelt von einer Kölner Agentur, konnte beginnen. An einem privaten Internat sollte er Kindern das Fußballspielen erklären. Wettig trainierte bis zu bis 60 Kinder von zwölf bis 16 Jahren.

Seine wenig diplomatische Ein­schätzung zum Leistungsniveau dort:

„Motorisch eine absolute Katastrophe. Du musstest wirklich mit den Dingen anfangen, die hier schon den Kleinsten in der Pampers-Liga vermittelt werden.

Also Ballannahme, Pass mit dem Innenrist und so weiter.“ Motorik-Probleme in einem Land, in dem diverse Kampfkünste ihren Ursprung hatten? „Ja, aber da machen sie, keine Ahnung, 3000 Wiederholungen bis das sitzt. Dazu gibt es

Bücher. Dieses Auswendiglernen ohne selbstständiges Denken ist in China ohnehin ein riesiges Problem“, sagt Wettig. Das logische Denken werde in einem von Kommunismus geprägten Land komplett abtrainiert, meint Wettig.

Viele seien neugierig gewesen und hätten auf dem Kunstrasenplatz bei den Trainingseinheiten Interesse an einer sportlichen Entwicklung gehabt. Aber intuitive Bewegungen können eben nur schwer extern vermittelt werden.

Auf fußballerischer Ebene habe lediglich ein damals 12 Jahre altes Mädchen Chancen gehabt, auch hierzulande in einem 2006er-Jahrgangsteam mitzuhalten.

Schüler werden von 8 Uhr bis 22 Uhr unterrichtet

Die Schüler in seinem Internat waren von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends im Unterricht. Was nicht haargenau erklärt in Büchern stehe, kann nicht selbst erarbeitet werden. Es klingt teilweise so als ob Ben Wettig seinen China-Aufenthalt nicht in sonderlich positiver Erinnerung hat. „Doch, doch. Die Auslandserfahrung hat mich auch persönlich sehr vorangebracht. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass Menschen, die deutlich weniger haben, trotzdem zufrieden sind. Zudem bin ich als Trainer deutlich ruhiger geworden. Früher war ich emotionaler als

Jürgen Klopp“, sagt der SCE-Coach. Die Verständigung – auch während des Trainings – lief meist über Hände und Füße ab, da der Dolmetscher als Englisch­lehrer der Schule fast nie Zeit hatte. „Es gab wirklich nur wenige, die Englisch verstanden haben“, erzählt Wettig.

In der dörflich geprägten Stadt

(„Alle waren sehr höflich zu mir“) war er wie ein „Außerirdischer“, der permanent fotografiert wurde. Er aß oft in der Schule: „Das Essen war lecker, aber ich bin jetzt da auch nicht so super anspruchsvoll. Als Gewürze gab es allerdings irgendwie nur etwas Scharfes oder Knoblauch“, sagt Wettig, der einst beim MSV Hamburg – unter anderem mit Profi-Schiedsrichter Patrick Ittrich – als flinker Rechtsaußen mit dem Fußball anfing.

Er durfte als Ausländer kein Auto fahren und so beschränkten sich die Ausflüge mit einigen Lehrern meist auf die Region. Viermal am Tag gab es warmes Wasser. „Man passt sich da aber einfach an. Und ich weiß mittlerweile den Luxus, den ich hier habe, einfach viel mehr zu schätzen. Nach meiner Rückkehr habe ich erstmal ganz viel ausgemistet“, sagt Wettig, der in Hamburg-Hamm wohnt.

Es klingt paradox, aber in einem Land, das den Kapitalismus zumindest theoretisch doch eher verabscheut,

ist Geld ein beliebtes Lockmittel. Nicht umsonst wechseln viele Profi-Fußballer dorthin – und auch Wettig gibt ehrlich zu: „Das war quasi ein ziemlich gut bezahlter Urlaub für mich.“

Die Übungseinheiten beanspruchten pro Tag etwa lediglich zwei Stunden,

an fünf Tagen in der Woche musste er arbeiten. Im Dezember des Vorjahres kamen dann Probleme mit dem Arbeits­visum zum Vorschein. Geplant war ursprünglich ein mindestens einjähriger Aufenthalt, doch Wettig entschied sich für die Rückkehr nach Deutschland. Auch, um seine B-Lizenz als Fußball-Trainer erfolgreich zu absolvieren.

Ob er etwas aus seiner Zeit in der Volksrepublik vermisst? „Tatsächlich das bargeldlose Bezahlen. Das geht echt überall. Egal ob zum Beispiel Taxi, Essen oder Bus. Eigentlich brauchst du immer nur deinen Ausweis und Handy“, sagt Wettig, der sich aus gesundheitlichen Gründen beruflich gerade umorientiert.

Kaum wieder in Deutschland angekommen sah er auf der Plattform SportNord, dass die Oberliga-Frauen des

SC Egenbüttel auf Trainersuche waren. Am 15. Januar übernahm er die Fußballerinnen und sammelte die nötigen Punkte für den Klassenerhalt ein. Der SCE-Saisonstart 2019/20 mit zwei klaren Niederlagen für sein Team deutet möglicherweise erneut auf eine schwierige Saison hin – aber mit widrigen Umständen kennt sich Benjamin Wettig bestens aus.