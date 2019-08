„Du kannst es dir nicht aussuchen, ob du Profi wirst“

Hamburg/Bremen.. Von heute an bis Sonntag darf Lennard Kämna auch mal wieder den heimischen Fans zeigen, was er auf einer Tour-Veranstaltung zu leisten im Stande ist. In Hannover geht der 22 Jahre junge, in Wedel gebürtige Radprofi mit 131 weiteren Startern aus 22 Teams auf die erste von vier Etappen der Deutschland Tour. Erstes Ziel ist das 167 Kilometer entfernte Halberstadt.

Dann dürften am Streckenrand auch Fanplakate und Transparente zu sehen sein, die explizit Kämna Erfolg bei der Bewältigung der rund 718 Tourkilometer bis zum Ziel in Erfurt wünschen. Schließlich hat der junge Profi, der 2020 nach drei Jahren bei Team Sunweb zum deutschen Rennstall Bora-hansgrohe wechselt, beste Werbung für sich betrieben. Mit Platz 40 bei der am 28. Juli beendeten Tour de France und sogar Rang vier auf der 18. Etappe hat er die Blicke der Radsportszene auf sich gezogen.

Foto: Ulrich Stückler

„Der vierte Etappenplatz, ja – den würde ich als meinen bislang größten Erfolg werten“, sagte Lennard Kämna. Entspannt stand der Youngster in der Lobby des Teamhotels Radisson Blu am Flughafen Hamburg Rede und Antwort. In der Hansestadt hatten er und sein Team an den Cyclassics teilgenommen. Fantransparente für ihn hier: Fehlanzeige. „Das habe ich aber auch nicht erwartet, schließlich sind meine Eltern mit mir aus Wedel fortgezogen, als ich noch ein kleiner Junge war“, sagte der Bremer. „Allerdings pflege ich durch den Sport freundschaftliche Kontakte nach Buxtehude und eben Wedel. Ich bin der Region hier also weiterhin eng verbunden.“

Dass Profiradfahrer vor allem Teamsportler sind, hat Kämna nach dem Rampenlicht von Frankreich nun in Hamburg auch gleich wieder demonstriert. Eigentlich in Topform, tauchte sein Name noch nicht mal auf den Online- Ergebnislisten auf. „Dass sein Name auf der Liste nicht auftauchte, hat keine tiefgehenden Gründe, er hat das Rennen beendet“, sagte Sunweb-Medienvertreter Lukas Kruse. „Es war Lennards erster Renntag nach der Tour und er hat seinen Job fürs Team getan. Wir hoffen, dass ihm diese Kilometer helfen, sich bei der Deutschland Tour wieder stark zu präsentieren.“

Eine umsichtige Herangehensweise, die auf der Erfahrung aus 2018 beruht. Da hatte Kämna nach einer Reihe von Verletzungen eine fast einjährige Rennpause eingelegt. Eine Auszeit, die dem Liebhaber von Hip-Hop-Musik merklich gut getan hat. Vorsicht, die aber nichts an der seiner Ansicht nach Kernvoraussetzung für Erfolg ändert: „Ohne Durchhaltevermögen und Disziplin wirst du nichts.“

Ob Kämna mit seinem schon zu diesem Zeitpunkt großen Erfahrungsschatz weitere Tipps für radsportbegeisterte Jugendliche habe, die auch einmal Profi werden wollen? „Du hast da eigentlich gar keine Wahl, du kannst es dir nicht einfach so aussuchen, Radprofi zu werden. Du kannst nur für dich sagen, ,Ja, ich will es!‘ und hart trainieren“, sagte Kämna. „Wenn du ehrgeizig bist, beständig dein Bestes gibst und dann auch Erfolge hast – dann kommt vielleicht irgendwann jemand auf dich zu...“