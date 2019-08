Senioren-Weltmeisterschaft: Bronzemedaille für Ü40-Team

Zwei Spielerinnen und ein Trainer der Holstein Hoppers sind in Finnland erfolgreich. Ungereimtheit im Spielplan verhindert möglichen Finaleinzug

Pinneberg.. Für zwei Senioren-Basketballerinnen der BG Halstenbek-Pinneberg (Holstein Hoppers) und einen Coach sind die Weltmeisterschaften in Espoo (Finnland) besonders erfolgreich verlaufen. Die Ü40-Spielerinnen Lenka Fuskova und Jana Gerhmann-Vorbau gewannen in ihrer Altersklasse die Bronzemedaille. Dabei verlor das Team lediglich in der Gruppenphase gegen den späteren Weltmeister Russland B – und traf im Halbfinale erneut auf diesen starken Gegner und verlor ein zweites Mal.

„Üblicherweise ist so etwas nur im Endspiel möglich, aber unsere Beschwerde, die auch von anderen Nationen mitgetragen wurde, wurde vom Spielansetzer einfach ignoriert", sagte Hans-Jürgen Duchstein, der die deutsche Delegation anführte. Im Spiel um Platz drei setzte sich das von Hoppers-Coach Nils Klauck betreute Team gegen Tschechien mit 92:46 durch. Die zweite Medaille mit Hoppers-Beteiligung holte dann abermals Klauck – allerdings auf dem Feld mit einem deutschen Ü45-Team. Bei nur einer Niederlage und fünf Siegen. im „kleinen" Finale gewann Deutschland gegen Russland mit 85:81. Im Halbfinale hatte es in einem spannenden Duell letztlich eine 64:72-Niederlage gegen den späteren Weltmeister Serbien gesetzt. Für Sabine Schwarzlmüller-Lahtz (Hoppers) reichte es zu einem fünften Platz (Ü50). Der Pinneberger Duchstein (Ü70-Team) hatte mit Knieproblemen zu kämpfen und verpasste gleich zwei Spiele. In dieser Altersklasse wurden keine Platzierungen ausgespielt – „irgendwo zwischen Platz neun und 14 sind wir gelandet". Die Wedeler Christian Pauk und Ingo Knillmann sowie Ralf Jonasson (Hoppers) landeten bei der M50-Konkurrenz auf Rang 13. Deutschland wurde Ü50-Weltmeister, die Ü60-Damen gewannen Silber.