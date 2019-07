Nandu e. V. macht Kinder in den Ferien zu „Superhelden“

Wedel.. Welches Kind träumt nicht davon, sich so lautlos bewegen zu können wie ein Ninja? Oder davon, so schnell Bösewichte zu verfolgen wie der Geheimagent James Bond? Oder im Optimalfall gleich alles so zu können wie Superman?

Beim Wedeler Parkour-Verein Nandu können Schulkinder ab einem Alter von sechs Jahren ihre Sommerferien wie ein Superheld verbringen und ihre sportlichen Fähigkeiten und Motorik verbessern. Der Club veranstaltet in den Sommerferien noch zwei Kurse in Wedel. Ein erster Parkour wird in der Rudolf-Breitscheid-Halle (Rudolf-Breitscheid-Straße 28 a) zwischen Montag, 29. Juli, und Freitag, 2. August, aufgebaut. Ein zweites Mal sind Kursleiter und Teilnehmer dann noch von Montag, 5. August, bis zum Freitag, 9. August, in der Sporthalle der Altstadtschule (Schulstraße 8) aktiv. Die Kinder werden in verschiedenen Altersgruppen von erfahrenen Trainern beaufsichtigt. Es kann zwischen einem Vormittags-, Nachmittags- oder Ganztageskursus gewählt werden. Letzterer kostet 189 Euro, pro Geschwisterkind gibt es fünf Prozent Rabatt. Die Teilnahme am Vormittags- oder Nachmittagskursus kostet jeweils 129 Euro. Die Nandu-Ferienkurse beinhalten mehrere Stunden Bewegung am Tag. Es werden die Grundlagen der Hindernisüberwindung und eine effiziente Fortbewegung vermittelt. Außerdem werden Bewegungsspiele veranstaltet. Vor allem geht es darum, die Freude an der Bewegung zu entdecken, den eigenen Körper besser verstehen und einschätzen zu können. Den Kindern soll aber auch die Philosophie dieser Sportart vermittelt werden, denn beim Parkour wird fast komplett auf Wettbewerb verzichtet. Der Fokus liegt nicht auf Sieg oder Niederlage – es geht darum, sich mit Unterstützung anderer zu verbessern und die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. So sollen die Schulkinder eine tolle Ferienwoche mit viel Spaß und Bewegung und der zumindest gefühlten Verwandlung zu einem Superhelden erleben. Denn: Die Kurse bieten den Kindern eine gute Abwechslung zum tendenziell eher bewegungsarmen und passiven Alltag. Alle Infos: www.nandu.run/ferienkurse