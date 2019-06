Turnen Diese Zwillinge sind immer in Bewegung

Joyce (l.) ist amtierende Landesmeisterin der Altersklasse 6 im Sprung. An diesem Wochenende möchte sie erneut bei Landesmeisterschaften vorn mit dabei sein. Jace ist schon Landesmeister.

Die sieben Jahre alten Uetersener Jace und Joyce Gothe zählen zu den besten Talenten in Schleswig-Holstein. Joyce tritt nun in Wedel an.