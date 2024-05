Hanerau-Hademarschen. 39 Jahre alter Mann übersieht auf der Autobahn 23 Baustelle. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Schon wieder ist es auf der A23 zu einem Unfall mit einem Absicherungsanhänger gekommen. Betroffen war diesmal der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen in Fahrtrichtung Norden.

Wegen Kabelarbeiten an einer Photovoltaikanlage ist die Autobahn in Richtung Heide auf den linken Fahrstreifen beschränkt. Ein 39-Jähriger, der mit seinem Transporter gegen 13.45 Uhr am Mittwoch aus Richtung Hamburg auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, übersah die Absicherung offenbar zu spät und prallte mit hoher Geschwindigkeit in den Absicherungsanhänger, der wiederum gegen das Zugfahrzeug geprallt war.

Autobahn 23 musste für 45 Minuten gesperrt werden

Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen nach Heide ins Westküstenklinikum eingeliefert. Auf der A23 entstand durch den Aufprall ein größeres Trümmerfeld, welches durch die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld geräumt wurde.

Die Autobahn musste für die Maßnahmen für etwa 45 Minuten gesperrt werden, ehe der Verkehr über den linken Fahrstreifen abgeleitet werden konnte. Die beschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen entfernt werden.

Mehr aus der Region

Erst Mitte April war es zwischen den Anschlussstellen Lägerdorf und Hohenfelde zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Absicherungsanhänger übersehen wurde.