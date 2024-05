Elmshorn. Unfassbare Tat: Der alte Herr sackt beim Geldabheben in der Sparkasse Elmshorn bewusstlos zu Boden – und wird skrupellos beklaut.

Ein erbarmungsloser Dieb hat die Notlage eines 91 Jahre alten Mannes in Elmshorn ausgenutzt und ihm 400 Euro entwendet. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag im SB-Bereich der Sparkassen-Filiale an der Königstraße. Es ist eine Tat, die unfassbar betroffen macht.

Laut den Polizeiangaben hob der Senior, der in einer der umliegenden Gemeinden von Elmshorn wohnt, gegen 13.45 Uhr Geld am Bankautomaten der Sparkasse ab. Als er das Geld verstaut hatte und in Richtung des Ausgangs an der Königstraße ging, sackte der 91 Jahre alte Mann aufgrund eines medizinischen Notfalls zu Boden.

Widerliche Tat in Elmshorn: Senior wird in Bank ohnmächtig, Dieb nimmt ihm 400 Euro ab

Laut den Polizeiangaben verlor der Senior für kurze Zeit das Bewusstsein. Diesen Moment nutzte der Dieb aus. Anstatt dem am Boden liegenden Mann zu helfen, griff sich der Täter die Geldbörse des Opfers und räumte diese aus.

Laut ersten Informationen erbeutete der Mann oder die Frau 400 Euro. Genaueres dazu wird erst bekannt, wenn mithilfe der Bank überprüft wird, welche Summe der Senior genau abgehoben hat.

Polizei wertet jetzt die Videoaufnahmen der Bankfiliale aus

Wenig später wurden zwei Ersthelfer auf den am Boden liegenden Mann aufmerksam und kümmerten sich um ihn. Sie informierten sofort den Rettungsdienst und die Polizei. Während der Versorgung der Rettungssanitäter fiel dem Opfer das Fehlen des Geldes auf.

„Die beiden Ersthelfer stehen nicht unter Verdacht“, betont Polizeisprecher Jens Zeidler. Die Ermittler würden vielmehr davon ausgehen, dass zeitlich etwas vorher eine Person den Senior bestohlen hat.

Die Beamten sind aber laut Zeidler zuversichtlich, in dem Fall weiterzukommen: So wird der SB-Bereich der Sparkasse videoüberwacht. „Die Sichtung der Aufnahmen läuft derzeit“, so Zeidler weiter.

Elmshorn: Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall in der Sparkasse gesehen haben

Der 91 Jahre alte Mann kam nach der Erstbehandlung vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittler bitten alle Personen, die sich zu dem fraglichen Zeitpunkt in der Bankfiliale aufgehalten haben und eventuell Angaben zu möglichen Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 04121/80 30 zu melden.