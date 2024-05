Appen. Spanner fiel den Opfern an der Kieskuhle frühzeitig durch sein Verhalten auf. Wie sie den Täter an Himmelfahrt zur Flucht zwangen.

Ein Exhibitionist hat am Abend des Himmelfahrtstages zwei junge Frauen an der Kieskuhle in Appen-Etz belästigt. Betroffen waren laut den Polizeiangaben zwei 21 Jahre alte Frauen, die aus Pinneberg beziehungsweise aus Hamburg stammen. Beide hielten sich nach 19 Uhr am Donnerstag auf dem Areal des Baggersees auf.

Dabei war ihnen der etwa 30 Jahre alte und kräftige Mann zunächst unangenehm aufgefallen, weil er sich stets auffällig in ihrer Nähe aufhielt und mehrfach den Blickkontakt zu den jungen Frauen suchte.

Kreis Pinneberg: Mann belästigt zwei Frauen an Baggersee – Täter trug rote Unterwäsche

Letztlich entdeckten sie den Mann dann gegen 19.30 Uhr im Bereich des Parkplatzes in einem Gebüsch, wie er bei heruntergelassener Hose an seinem Glied herumspielte. Als die Frauen dies mit ihrem Handy für die Anzeige bei der Polizei filmen wollten, zog sich der Mann eilig an und flüchtete in unbekannte Richtung.

Er ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen knielangen Hose sowie roter Unterwäsche bekleidet. Außerdem trug der Mann eine dunkle Umhängetasche bei sich.

Exhibitionist am Appener See: Polizei hofft auf weitere Zeugen, die den Mann gesehen haben

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Pinneberg übernommen. Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen, denen die beschriebene Person an Himmelfahrt auf dem Gelände der Kieskuhle am Lehmweg aufgefallen ist. Möglicherweise haben sich auch andere Frauen von dem Mann belästigt gefühlt. Hinweise an die Kripo unter Telefon 04101/20 20.