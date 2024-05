Elmshorn. Der Radfahrer kam plötzlich von der Fahrbahn ab. Notarzt fordert angesichts der schweren Verletzungen einen Rettungshubschrauber an.

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 79 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz zugezogen. Der Senior wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Unfallklinik geflogen.

Der tragische Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Elmshorn auf dem Bullendorfer Weg. Dort war der aus Elmshorn stammende Mann gegen 16.20 Uhr laut den Polizeiangaben in Fahrtrichtung Papenhöhe mit einem E-Bike unterwegs.

Senior stürzt von E-bike: Polizei schließt eine Fremdwinwirkung aus

Beim Unfall sei den Angaben zufolge eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Eine Zeugin beobachtete, wie der Senior mit seinem E-Bike plötzlich von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Warum es zu diesem Fahrmanöver kam, ist unklar. Der E-Bike-Fahrer trug nach Angaben der Polizei keinen Helm und stürzte offenbar auf den Kopf. Die Polizei spricht von schweren Kopfverletzungen bei dem 79-Jährigen.

Er soll zunächst nicht mehr ansprechbar gewesen sein. Die Zeugin hatte sofort den Rettungsdienst informiert. Der wenig später eintreffende Notarzt konnte eine Lebensgefahr nicht ausschließen.

Senior stürzt von E-Bike: Notarzt fordert Rettungshubschrauber an

Er forderte nach Rücksprache mit der Leitstelle einen Rettungshubschrauber an, damit der Verunglückte möglichst schnell in ein Krankenhaus gebracht werden kann. Der Rettungshubschrauber landete in der Nähe des Unfallortes und übernahm den 79-Jährigen nach erfolgter Erstversorgung.