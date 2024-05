Pinneberg/Tornesch. Am 1. Mai waren Täter tagsüber in zwei Städten im Kreis Pinneberg aktiv. Polizei sucht nun nach Zeugen. Wo die Tatorte liegen.

Den Maifeiertag haben Einbrecher in Pinneberg und Tornesch für ihre kriminellen Zwecke genutzt. Bei den Taten waren zwei Einfamilienhäuser betroffen. Die Täter erbeuteten Geld sowie eine Armbanduhr.

In Pinneberg liegt der Tatort an der Datumer Chaussee. Dort schlugen die Täter tagsüber zwischen 13.30 und 18 Uhr zu. Sie gelangten gewaltsam in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume im Obergeschoss.

Dort wurden Schränke und Schubladen geöffnet und systematisch durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten laut der ersten Aufstellung der Opfer einen Geldbetrag von 1400 Euro sowie eine Armbanduhr im Wert von geschätzten 200 Euro.

Ob auch bei der zweiten Tat in Tornesch etwas erbeutet wurde, steht laut Polizeiangaben noch nicht fest. Hier hatten die Täter am Abend des Maifeiertags zugeschlagen. Die Tatzeit liegt zwischen 18.15 und 20.30 Uhr. Betroffen war ein Gebäude, das am Riedweg liegt.

Die Einbrecher verschafften sich ebenfalls gewaltsam Eintritt ins Gebäude und öffneten mehrere Schränke und Schubladen. Der Inhalt wurde durchwühlt. Ob etwas fehlt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Das für Einbruchsdelikte zuständige Sachgebiet der Kripo Pinneberg ermittelt in beiden Fällen. Die Mitarbeiter suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise dazu unter Telefon 04101/20 20.