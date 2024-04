Helgoland. Raus aus der Nordsee, ab in den Osten: Warum der Konvoi drei Wochen viele Häfen ansteuert und zum Hafengeburtstag nach Hamburg kommt.

Börteboote gehören zur InselHelgoland wie die Lange Anna und die Kegelrobben. Die Gemeinde plant in Kooperation mit dem Verein zum Erhalt Helgoländer Börteboote nun eine fast dreiwöchige Ostseetour mit den weißen Booten. Das Ganze soll am Mittwoch, 8. Mai, starten bis Sonntag, 26. Mai, dauern. Los geht es vom roten Felsen in der Nordsee.

Es wird sich ein Konvoi mit Helgoländer Booten und Booten von Vereins-Mitgliedern in Bewegung setzen und rund um einige Ostseehäfen ein gemeinschaftliches und imposantes Bild abgeben. An jedem Standort wird es außerdem einen Infostand der Gemeinde Helgoland geben. Mit der Fahrt soll auch für die Börte geworben werden.

Helgolands Börteboote beim Hamburger Hafengeburtstag dabei

Ein längerer Aufenthalt der Boote ist beim Hamburger Hafengeburtstag geplant, der vom 9. Mai bis 12. Mai gefeiert wird. Zum Schluss der Reise halten die Helgoländer Börteboote beim Freiburger Hafenfest (24. bis 26. Mai), bevor es für einige Boote wieder zurück nach Helgoland geht.

Bild vergangener Tage: Börteboote bringen vor HelgolandTagesgäste zurück zu den Ausflugsschiffen Funny Girl (l.) und Lady von Büsum. © picture alliance / dpa | Christian Charisius

Traditionell wurden auf Helgoland die Passagiere in den zehn Meter langen, drei Meter breiten und acht Tonnen schweren Börtebooten von den Schiffen zu der Landungsbrücke ausgebootet – 200 Jahre lang. Bis zu 50 Passagiere finden während der kurzen Überfahrt vom Seebäderschiff zur Insel Platz. Mehr als 45 Millionen Menschen wurden ohne größere Zwischenfälle sicher zum Ziel gebracht.

Ausbooten auf Helgoland hat ausgedient, nicht aber die Börteboote

Auch zum Hummer- und Knieperfang und Fischen werden die massiven Boote aus Eiche eingesetzt. Die Börteboote, die sich bis vor Kurzem noch im Börteeinsatz befanden, sind meist um die 40 bis 50 Jahre alt. Auf maritimen Veranstaltungen wie dem Hamburger Hafengeburtstag wird die Kultur von Börte und Booten erlebbar.

Insbesondere ältere Gäste schreckte das Ausbooten gerade bei schlechtem Wetter ab. Die Reedereien wollten das Ausbooten schließlich nicht mehr. Die Seebäderschiffe legen mittlerweile lieber direkt im Hafen der Insel an. Die Überfahrt mit den Börtebooten erübrigt sich.

Helgolands Börteboot-Shuttle kann gebucht werden

Allerdings: Wer einen Börteboot-Shuttle wünscht, kann diesen direkt an Bord buchen und sich vom Südhafen zur Düne oder zu den Landungsbrücken übersetzen lassen. Zudem werden touristische Ausflüge mit Börtebooten angeboten.

Für die Mitglieder des Vereins gehören die Börteboote einfach zu Helgoland. Sie kämpfen für die Rettung der Klassiker. Eine spektakuläre Aktion rückte die Börteboote 2018 in den Fokus der Öffentlichkeit. Vereinsmitglieder starteten mit zehn Börtebooten von Hamburg in Richtung Berlin.

Helgolands Börte ist ein erhaltenswertes Kulturgut

Insgesamt war der Konvoi vier Tage unterwegs. Insgesamt legten sie eine Strecke von 1000 Kilometern zurück. Es hat sich gelohnt. Mit dem Eintrag in die Liste der immateriellen Kulturgüter der Unesco Ende 2018 wurden die jahrhundertealte Baukunst und die Kulturtechnik gewürdigt.