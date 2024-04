Pinneberg. Der Unfall ereignete sich in Pinneberg am Donnerstagmorgen an der Ecke Weidenstraße/Damm (L106). Das waren die Folgen für Autofahrer.

Pkw gegen Motorroller: Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen in Pinneberg der Fahrer eines Motorrollers erheblich verletzt worden. Die Kollision zwischen ihm und einem Pkw hat sich gegen 8.50 Uhr an der Einmündung Weidenstraße/Damm ereignet.

Auf der Weidenstraße befand sich zu diesem Zeitpunkt eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes. Als sie auf den Damm (Landesstraße 106) abbiegen wollte, kollidierte ihr Fahrzeug mit dem Piaggio Motorroller eines 58 Jahre alten Mannes aus Pinneberg. Er hatte zum Unfallzeitpunkt die L106 befahren.

Fahrer des Motorrollers kam infolge der Kollision zu Fall

Der Fahrer des Motorrollers kam infolge der Kollision zu Fall und zog sich laut Polizeiangaben schwere Verletzungen zu. Er kam nach einer Erstbehandlung vor Ort in das nahe gelegene Pinneberger Krankenhaus.

Mehr zum Thema

Die viel befahrene L106 musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis kurz vor 10 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Die Polizei in Rellingen übernimmt die Ermittlungen zur Schuldfrage.

Polizei braucht Zeugen, um den Unfallhergang klären zu können

Bisher haben sich keine Zeugen des Unfalls gemeldet. Um den genauen Unfallhergang und damit auch die Schuldfrage zu klären, hoffen die Beamten, dass sich noch Beobachter des Geschehens zu erkennen geben. Eine Kontaktaufnahme mit den Beamten ist unter der Telefonnummer 04101/49 80 möglich.