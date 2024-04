Elmshorn. Mehrere Personen sollen hinter einem Irish Pub in Elmshorn den 29-Jährigen attackiert haben. Waren unbezahlte Schulden der Auslöser?

Waren Geldschulden das Tatmotiv dieses Gewaltausbruchs? Ein 29 Jahre alter Mann ist in Elmshorn auf dem Hinterhof einer Gaststätte von mehreren unbekannten Tätern verprügelt und mit einem Messer attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat, die sich am Montagnachmittag in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ereignet hat.

Als Tatort gibt die Polizei die Königstraße an – und zwar im Bereich des Überganges zur Geschwister-Scholl-Straße kurz vor der Bahnunterführung. Das Opfer soll zunächst gegen 15.15 Uhr auf dem Hinterhof des Irish Pubs Broderick auf eine Personengruppe getroffen sein, die sowohl aus Männern, als auch aus Frauen bestand.

Gewaltausbruch am Bahnhof Elmshorn: Wie große die Tätergruppe war, ist noch unklar

Die genaue Anzahl der Personen steht laut Polizeiangaben nicht fest. Sicher ist jedoch, dass es zwischen der Gruppe und dem 29 Jahre alten Mann vor Ort zu einer Eskalation gekommen ist. Die Polizei spricht von Schlägen gegen den Mann, auch ein Stichwerkzeug – vermutlich ein Messer – soll zum Einsatz gekommen sein.

Das Opfer zog sich laut Polizeiangaben zwar nur leichte Verletzungen zu. Der 29-Jährige kam aber zur Behandlung in ein Krankenhaus. Laut ersten Ermittlungen könnten Geldschulden des Mannes ein Motiv für die Attacke sein.

Zwei der möglichen Täter sollen in Richtung der Bahnhofsunterführung geflüchtet sein. Sie sollen laut Angaben des Opfers etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß sein und lockiges Haar haben. Der eine Mann trug dunkle Kleidung und einen Bart, sein Mittäter trug weiß-rote Turnschuhe und vermutlich eine Brille.

Polizei sucht Zeugen der Attacke auf dem Hinterhof des Irish Pub

Die Ermittler der Kripo Elmshorn hoffen nun, durch weitere Zeugenaussagen Hinweise zum Ablauf der Tat und zur verdächtigen Personengruppe zu erhalten. Wer das Geschehen auf dem Broderick-Hinterhof beobachtet und die Flucht der beiden Männer gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 04121/80 30 an die Kripo Elmshorn wenden.

Elmshorns Bahnhofsumfeld gilt seit jeher als heißes Pflaster. Inzwischen ist das Areal als Kriminalitätsschwerpunkt unter besonderer Beobachtung. Denn nachdem am Abend des 5. Juli 2023 ein 16 Jahre alter Heranwachsender am Bahnhofseingang einen vier Jahre älteren Elmshorner mit dem Messer in den Oberkörper gestochen und schwer verletzt hatte, ordnete Elmshorns Polizeichef Thorsten Buchwitz eine verstärkte Überwachung des Bahnhofs und seines Umfeldes an. Dazu wurde das Gebiet als sogenannter Kontrollbereich eingestuft, sodass die Beamten Sonderrechte in Anspruch nehmen können. Unter anderem können Personen ohne Verdacht kontrolliert und durchsucht werden.