Pinneberg. Offenbar geraten zunehmend Pinneberger Gewerbebetriebe in den Fokus der Kriminellen. Polizei registriert viele Taten in mehreren Orten.

Eine Einbruchserie, die sich am Wochenende ereignet hat, beschäftigt die Polizei. Betroffen waren Gewerberäume in mehreren Städten des Kreises. Besonders aktiv waren die Täter in Pinneberg. Hier geht die Polizei zumindest teilweise von einem Zusammenhang aus.

In der Kreisstadt waren gleich drei Kioske betroffen. In einem Fall gelangten die Einbrecher in die Verkaufsräume, in den anderen Fällen blieb es beim Versuch. Am Pinnaudamm nahm eine Überwachungskamera die mutmaßlichen Täter auf.

Überwachungskamera nimmt Kiosk-Einbrecher in Pinneberg auf

Laut den Polizeiangaben schlugen die Kiosk-Einbrecher vermutlich in der Nacht zu Freitag zu. Zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 9 Uhr am Freitag betraten die Einbrecher die Räume des Geschäftes an der Dingstätte, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Sie flüchteten wenig später mit Zigaretten und Spirituosen.

In unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort sollen dieselben Täter erneut zugeschlagen haben. In diesem Fall scheiterten sie an dem Sicherheitsmechanismus der Eingangstür. Hier liegt die Tatzeit zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr am Freitag.

Der dritte Tatort liegt am Pinnaudamm. Dort haben drei Männer um 3.25 Uhr am Freitag versucht, in den dortigen Kiosk einzusteigen. Auch in diesem Fall schlug das Vorhaben fehl. Eine Überwachungskamera nahm den Einbruchsversuch auf.

Eine Überwachungskamera zeichnet drei dunkel gekleidete Männer auf

Alle drei Männer sind laut den Bildern etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Sie trugen dunkle Kleidung sowie Jacken mit Kapuzen, sodass die Gesichter nicht zu sehen waren.

Ein weiterer Einbruch in Gewerberäume in Pinneberg hat sich in der Nacht zu Sonnabend ereignet. Betroffen sind die Räume eines Dienstleistungsunternehmens am Fahltskamp. Dort löste die Alarmanlage gegen Mitternacht Einbruchsalarm aus. Daraufhin sollen die Täter geflüchtet sein. Eine schnelle Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Einbruch in Uetersener Firma: Polizei sucht auch für diese Tat Zeugen

In Uetersen wurde die Werkstatt eines Handwerksbetriebes zum Tatort. Zwischen 18.45 Uhr am Donnerstag und 11.20 Uhr am Freitag drangen die Täter gewaltsam in das Gebäude ein, das an der Straße Kleiner Sand liegt. Ob und wenn ja, was die Täter aus der Werkstatt erbeutet haben, steht laut den Polizeiangaben noch nicht fest.

In Quickborn suchten Einbrecher am Sonnabend eine an der Kieler Straße gelegene Disco heim. Gegen 1.40 Uhr am Sonnabend sollen die Täter am Werk gewesen sein. Sie verließen das Geböäude mit einer Vielzahl von Schnapsflaschen.

Kripo in Pinneberg sucht Zeugen für mehrere Gewerbeeinbrüche

Die Kripo in Pinneberg sucht Zeugen für alle genannten Taten. Wer in der Nähe der betroffenen Unternehmen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 04101/20 20 an die Ermittler wenden.