Klein Nordende. Geparkter Camper fängt am Abend Feuer. Retter können nahes Einfamilienhaus zwar schützen, doch der Besitzer des VW muss in eine Klinik.

Ein Camper ist in Klein Nordende in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Ein 56 Jahre alter Mann, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Wohnmobil schlief, kam schwer verletzt in eine Klinik.

Laut Polizeiangaben hatte der Mann, der aus Baden-Württemberg stammt, Bekannte in Klein Nordende besucht. Sein VW T3 parkte im Carport der Bekannten an der Schulstraße. Gegen 21 Uhr am Donnerstag erreichte die Retter dann der Alarm, weil der Kleinbus in Flammen stand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlagen meterhohe Flammen aus dem Carport

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf den hölzernen Carport übergegriffen. Den Einsatzkräften gelang es, das in der Nähe befindliche Einfamilienhaus zu schützen. Laut Polizeiangaben kam es dort lediglich zu einer Verrußung, ein Fenster ist aufgrund der Hitze geplatzt.

Mehr zum Thema

Carport und der VW T3 waren jedoch nicht zu retten. Der 56 Jahre alte Camper rettete sich mit Brandverletzungen aus dem Fahrzeug. Er kam nach einer Erstbehandklung vor Ort in eine Klinik.

Nach Polizeiangaben konnte der Mann bisher noch nicht zur Entstehung des Feuers befragt werden. Die Beamten selbst können aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht sagen, warum es zu dem Brand gekommen ist.

Ursache unklar, Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 Euro

Laut Polizeisprecher Jens Zeidler sind sowohl ein technischer Defekt als auch eine Fahrlässigkeit seitens des Mannes denkbare Ursachen. Die Schdenshöhe schätzen die Beamten vorläufig auf 40.000 Euro.