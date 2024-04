Elmshorn. Es ging um Geld und um Zigaretten: Warum laut Polizeiangaben zwischen beiden Fällen ein Tatzusammenhang bestehen könnte.

Waren es dieselben Täter? In Elmshorn sind in engem zeitlichem Zusammenhang zwei Automaten aufgebrochen worden. Laut Polizeiangaben handelte es sich um einen Parkschein- sowie einen Zigarettenautomaten.

Die erste Tat ereignete sich am Dienstag an der Besenbeker Straße in einem Zeitraum zwischen 6 und 18 Uhr. Dort war ein Zigarettenautomat betroffen. Ein Anwohner bemerkte den aufgebrochenen Automaten und informierte die Polizei.

Tatorte liegen an der Besenbeker Straße und auf dem Parkdeck julius-Leber-Straße

Die zweite Tat ereignete sich zwischen 8 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch an der Julius-Leber-Straße beim dortigen Park+Ride Parkhaus. Betroffen ist der Automat auf dem oberen Parkdeck.

Mehr zum Thema

In beiden Fällen haben die Täter mit erheblicher Gewalt auf die Geräte eingewirkt, um diese öffnen zu können. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Kripo ermittelt aber in diese Richtung.

Kripo sucht nach Aufbruch von zwei Automaten nach Zeugen

Die Täter erbeuteten einen mittleren zweistelligen Geldbetrag sowie Zigaretten in noch nicht bekannter Menge. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen, die run um die tatorte in den genannten Zeiträume verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet oder entsprechende Geräusche vernommen haben,. Hinweise an die Kripo Elmshorn unter Telefon 04121/80 30.