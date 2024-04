Pinneberg. Schusswaffe im Einsatz: Ein Täter soll etwa 15 Jahre alt sein, einer anderer war auffallend dick. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einen Überfall von vier Jugendlichen auf die DM-Drogerie an der Bismarckstraße in Pinneberg hat die Polizei am Dienstag gemeldet. Die Tat datiert zwar bereits vom 21. März, aber die Beamten suchen jetzt nach Zeugen. Die Gang soll bei dem Vorfall eine Verkäuferin mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben.

Wie die Polizei schildert, betrat die Gang kurz vor Geschäftsende gegen 19:30 Uhr das Geschäft und fielen durch lautstarkes Verhalten im Kassenbereich auf. Eine angestellte Verkäuferin ermahnte das pöbelnde Quartett zur Mäßigung. Daraufhin zog ein Jugendlicher einen schwarzen, optisch schusswaffenähnlichen Gegenstand und zielte auf die Geschädigte. Anschließend entfernten sich die vier Jugendlichen aus der Drogerie.

Der Haupttäter wurde während der nachträglichen Anzeigenerstattung als ungefähr 15 Jahre alt beschrieben. Er hatte dunkelbraune Haare und einen Oberlippenbart, war mit einem schwarzen Pullover, einer blauen Jeanshose und einem Cap bekleidet. Ein weiterer Jugendlicher aus der Vierer-Gruppe wirkte auffallend korpulent.

Die Polizei in Rellingen führt die Ermittlungen bittet um Zeugenhinweise und fragt: .Wer war zur angegebenen Tatzeit im genannten Drogeriegeschäft oder in dessen unmittelbarer Nähe und kann weitere Angaben zu den vier Jugendlichen machen? Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101/4980 entgegengenommen.

