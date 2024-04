Kreis Pinneberg. Blitzer steht aus einem überraschenden Grund an einer ungewöhnlicher Stelle im Kreis Pinneberg. Das wurde 39 Fahrern zum Verhängnis.

Diese Tempokontrolle am Ende des Schönwetter-Wochenendes hat sich für die Polizei gelohnt. Während einer viereinhalbstündigen Überwachung des Verkehrs an der Landesstraße 114 in Bokel (Kreis Pinneberg) gingen den Beamten 39 Raser ins Netz. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der bei erlaubten 50 km/h mit Tempo 128 in die Radarkontrolle rauschte.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, legten sich Beamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn in Zusammenarbeit mit dem Kreis Pinneberg am Sonntagabend an der Lindenstraße (L114) in Bokel nahe der Störbek-Brücke auf die Lauer. Von 18 Uhr an wurden in einem viereinhalbstündigen Zeitraum bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h insgesamt 175 Fahrzeuge kontrolliert. Von den gemessenen Fahrzeugen waren 39 Autofahrer in ihren Vehikeln zu schnell.

Radarkontrolle im Kreis Pinneberg: Raser ist satte 78 k/mh zu schnell unterwegs

Zwei von den 39 Sündern wurden mit einer Geschwindigkeit von 93 km/h gemessen und waren damit 43 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Sie müssen nun mit einem saftigen Bußgeld in Höhe von 320 Euro, zwei Punkten in der Flensburger Verkehrssünderdatei sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Das ist laut Polizei aber noch milde - gemessen an dem „Raser des Tages“, der den Beamten an gleicher Stelle in die Kontrolle fuhr. Der Wagen dieses Fahrers jagte mit 128 km/h über die Brücke und lag damit 78 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Seine Strafe sind 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Monate Fahrverbot.

Tempo 50 auf Brückenbauwerk: Hintergrund der Kontrolle überrascht

Hintergrund der Tempokontrolle an dieser Stelle war übrigens keine Häufung von Unfällen oder Anwohnerbeschwerden. Die stationäre Geschwindigkeitsmessung erfolgte aus Gründen der Bauwerkssicherung. Da hohe Fahrgeschwindigkeiten zu weiteren Schäden am dortigen Brückenbauwerk führen können, ist Tempo 50 angeordnet.

Höhere Geschwindigkeiten würden die Brücke schädigen und könnten kostenintensive Sanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. Des Weiteren könnten Unebenheiten in der Fahrbahndecke auch zu Beschädigungen an den Fahrzeugen selbst führen, so die Polizei in ihrer Begründung weiter.

