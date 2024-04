Tornesch. Beim Abbiegen an einer vielbefahrenen Kreuzung kam der Kleinwagen von der Straße ab. Warum die genaue Ursache im Dunkeln bleiben wird.

An einem Baum endete am Freitagabend die Autofahrt eines 26 Jahre alten Mannes mit seinem VW Polo. Laut den Polizeiangaben hatte der Mann die A23 in Tornesch verlassen und war in Richtung Ellerhoop unterwegs. An der Kreuzung Ahrenloher Straße/Oha wollte der Mann mit seinem Kleinwagen um kurz vor 21.40 Uhr nach links in Richtung Seeth-Ekholt/Elmshorn abbiegen.

Wie er später gegenüber den Polizeibeamten angab, sollen beim Abbiegen die Bremsen seines VW Polos versagt haben. Der Wagen kam noch im Kreuzungsbereich von der Fahrbahn ab und prallte mit erheblichem Tempo gegen einen Baum.

26 Jahre alter Mann am Steuer wird leicht verletzt

Der 26-Jährige am Steuer hatte Glück im Unglück, er zog sich lediglich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort vom hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. Ein Transport ins Krankenhaus war offenbar nicht notwendig.

Notwendig war allerdings das Hinzuziehen von Kräften der Feuerwehr Tornesch. Sie kümmerten sich vor Ort um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Polizei hat den VW Poloi nicht für eine Untersuchung beschlagnahmt

An dem VW Polo entstand laut den Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Abschlepper barg das demolierte Fahrzeug aus dem Kreuzungsbereich. Weil der Fahrter alleine beteiligt war und keine ernsthaften Verletzungen bei ihm vorliegen, hat die Polizei den Wagen nicht für eine Untersuchung beschlagnahmt.

Daher dürfte die genaue Unfallursache wohl nicht ermittelt werden wird. Was bleibt, sind die Angaben des verunfallten Mannes, der die Schuld auf die Bremsen geschoben hat.