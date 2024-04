Halstenbek. Unbekannte Täter setzen Alarmanlage in Brand. Welche Beweismittel am Hintereingang für die Polizei hinterlassen wurden.

Nach der Brandstiftung an einem Drogeriemarkt im Halstenbeker Ortsteil Krupunder sucht die Polizei nach Zeugen. Anwohner haben zwei Personen vom Tatort flüchten sehen.

Betroffen war der Budnikowsky-Markt, der sich am S-Bahnhof Krupunder in der dortigen kleinen Einkaufspassage an der Seestraße befindet.

Feuer Halstenbek: Anwohner sehen Flammen – und zwei Personen wegrennen

Anwohner, die sich am Donnerstagabend dort auf einem Spaziergang befanden, bemerkten gegen 21.40 Uhr Flammen aus der Anlieferzone des Drogeriemarktes, die wiederum an der Straße am Bickbargen liegt.

Der Polizei gegenüber teilten sie ebenfalls noch mit, zwei aus diesem Bereich flüchtende Personen bemerkt zu haben. Eine Beschreibung konnten sie nicht abgeben.

Feuerwehr schickt zur Sicherheit zwei Löschzüge zum Drogeriemarkt

Die Anwohner verständigten sofort die Feuerwehr. „Uns wurde ein brennender Müllcontainer am Gebäude gemeldet, daher haben wir zur Sicherheit zwei Löschzüge in Marsch gesetzt“, so Einsatzleiter und Vize-Wehrführer Torsten Seck.

Vor Ort angekommen, bestätigte sich das gemeldete Szenario nur zum Teil. Es brannte kein Müllcontainer, sondern ein unter Strom stehendes Freischaltelement einer Einbruchmeldeanlage. Das Feuer war mit einem Kleinlöschgerät zügig gelöscht.

Durch den Kabelkanal hätte das Feuer ins Innere des Marktes ziehen können

„Es stellte sich die Frage, ob sich der Brand über den Kabelkanal der Anlage in das Innere des Marktes ausgebreitet hat“, so Seck weiter. Nach dem Eintreffen einer Person mit dem Schlüssel des Marktes überprüfte die Feuerwehr das Innere mittels einer Wärmebildkamera. Zum Glück ohne Ergebnis.

Weil am Boden vor der brennenden Alarmanlage viele Streichhölzer herumlagen,. zog die Feuerwehr die Polizei hinzu. Die Kripo sucht nun weitere Zeugen, die den Brand oder die Personen gesehen haben. Hinweise unter 04101/20 20.