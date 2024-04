Elmshorn. Die jungen Tiere stammen aus freier Wildbahn, sind scheu, aber sehr neugierig und lieben Leckereien. Sie suchen geduldige Menschen.

Die Katzen Iris und Ivy stammen aus einer wilden Vermehrung. Die zehn Monate alten Katzen wurden schon am 2. Januar im Tierheim Elmshorn aufgenommen und suchen nun ein liebevolles Zuhause. Vermittelt werden die Geschwister nur zusammen.

Menschen gegenüber sind die beiden anfänglich sehr ängstlich und unsicher. Anfassen lassen sie sich erst, wenn sie Vertrauen gefasst haben, was ein wenig dauern kann. Wer sie aufnimmt, braucht also etwas Geduld.

Tierheim Elmshorn: Katzen brauchen geduldige Menschen

Aber die jungen Kätzchen beobachten gerne und sind furchtbar neugierig. Sie wollen schon mitkriegen, was der Mensch da so macht. Je unbeobachteter sie sich fühlen, desto dichter kommen sie heran. Und mit den richtigen Leckereien, kann man sich so richtig interessant machen.

Etwas schüchtern: Katzen Ivy braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. © Tierheim Elmshorn | Tierheim Elmshorn

In einem ruhigen Haushalt bei geduldigen Menschen, die den Beiden die nötige Zeit geben, um aufzutauen, werden Iris und Ivy bestimmt zu zwei tollen, kleinen Mitbewohnern. Das Interesse aufseiten der Katzen ist da, nur ein Funke Überwindung fehlt noch.

Katzen Ivy und Iris sind scheu, aber neugierig

Mit zehn Monaten sind sie auch noch sehr jung. Auch wenn zunächst alles Neue argwöhnisch begutachtet wird, wird es doch so nach und nach inspiziert. Die Neugierde siegt bis jetzt noch immer und wenn sie irgendwann genug Mut gesammelt haben, wird erobert.

Iris ist in dem Duo die deutlich Ängstlichere. Sie orientiert sich sehr an ihrer Schwester Ivy. Die mutigere Ivy braucht in der Regel nicht so lange, bis das Eis gebrochen ist. Sie ist auch immer gerne mit dabei, wenn die Tierheim-Mitarbeiter irgendetwas im Gehege machen – bereit zur Flucht, aber je sicherer sie sich mit ihren Menschen fühlt, desto entspannter wird sie. Sie ist für Iris ein großer Halt.

Tierheim Elmshorn: Ivy und Iris suchen ein Zuhause

Andere Katzen sind für sie kein Problem, im Gegenteil, das Leben in einer großen Gruppe kennen sie. Für Kinder sind sie nicht geeignet, dafür sind sie zu schreckhaft. Reifere Teenager, die Verständnis für zwei unsichere Katzen aufbringen können, sollten aber kein Problem sein.

Freigang in ruhiger Umgebung oder alternativ Zugang zu einem größeren, vom Haus aus begehbarem, gesicherten Außenbereich, sollte möglich sein.

Vermittlung: Wer das Duo bei sich aufnehmen möchte, sollte eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de schicken, mit einer kleinen Beschreibung zu sich selbst und der eigenen Lebenssituation. Telefonnummer nicht vergessen!