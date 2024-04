Halstenbek. Polizei ermittelt in kurioser Angelegenheit: Unbekannte Täter haben ein 200 Kilogramm schweres Tier mitgehen lassen. Was bekannt ist.

Ein verschwundenes Schaf wird in Halstenbek zum Fall für die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass der Deckbock nicht etwa ausgebüxt ist, sondern über Ostern quasi gekidnappt wurde.

Der kuriose Fall wurde am Ostersonntag der Polizei gemeldet – und zwar als Diebstahl. Der Besitzer zeigte am späten Nachmittag den Verlust des Tieres an. „Wir schließen aus, dass das Tier ausgerissen ist“, sagt Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Polizei: Zaun der Weide ist unbeschädigt

So hätten ihre Kollegen den Zaun der Weide, auf der das Schaf der Rasse Suffolk stand, penibel nach Beschädigungen abgesucht, jedoch keine gefunden. Daher stehe für die Beamten fest, dass der ausgewachsene Bock mit einem Gewicht zwischen 100 und 200 Kilogramm nicht etwa getürmt ist.

Die betroffene Koppel liegt in Halstenbek an der Straße Im Höschen. Dort befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls zwei Schafe – nämlich der verschwundene Deckbock sowie ein weibliches Schaf, das offenbar gedeckt werden sollte.

Den Wert des gestohlenen Tieres, das hoffentlich nicht als Braten zum Osterfest sein Ende fand, liegt laut dem Besitzer bei 600 Euro. Es wurde am Mittwoch gegen 16 Uhr zuletzt von seinem Besitzer gesehen. Am Ostersonntag gegen 15 Uhr sah der Mann erneut nach dem Rechten und stellte den Verlust des Tieres fest.

Abtransport des Tieres muss mit größerem Fahrzeug erfolgt sein

Das betroffene Schaf der Rasse Suffolk, das laut Polizei keinen Namen trägt, hat einen langgestreckten, breiten Körper und einen niedrigen Rücken. Die Wolle ist weiß, der Kopf mit Ohren sowie die Beine sind tiefschwarz und glatt behaart.

Die Beamten gehen davon aus, dass für den Abtransport des Tieres ein größeres Fahrzeug oder zumindest ein Anhänger notwendig gewesen sein muss. Wer im Tatzeitraum rund um die betroffene Weide verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, meldet sich bei den Ermittlern unter Telefon 04101/49 80.