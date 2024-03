Wedel. Polizei nimmt Mann aus Hamburg fest. Er könnte für eine Serie von Taten verantwortlich sein. Wie er vorging und wie hoch die Beute ist.

In Wedel haben sich in den vergangenen Monaten die Geldwechsel-Diebstähle gehäuft. Polizisten haben am Mittwoch möglicherweise den Mann festgenommen, der für die Taten verantwortlich sein könnte. Es handelt sich um einen 29 Jahre alten Hamburger.

Ausgangspunkt war das couragierte Verhalten eines 81 Jahre alten Mann aus Wedel. Dieser wurde gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz an der Spitzerdorfstraße von dem Unbekannten angesprochen und gefragt, ob er ihm Geld wechseln könnte.

Wusste der Senior von der Serie von Diebstählen beim Geldwechseln?

Der 81-Jährige ging jedoch nicht auf die Anfrage ein. Möglicherweise war dem Senior nach mehreren Veröffentlichungen der Polizei auch bekannt, dass Täter mit der Geldwechsel-Masche mehrmals in Wedel aktiv waren. Auf jeden Fall rief der Wedeler die Polizei und gab auch eine Personenschreibung des möglichen Täters ab.

Diese erwies sich als hilfreich. Wenig später trafen Beamte in der Nähe des Parkplatzes eine Person an, auf die die Beschreibung passte. Während die Polizisten die Personalien des Mannes feststellten, kam eine weitere Person hinzu und gab an, ebenfalls kurz zuvor von dem Mann um einen Geldwechsel gebeten worden zu sein.

Die Beamten nahmen den 29 Jahre alten Mann zunächst mit auf das Revier. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam der Hamburger nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder frei.

Jetzt müssen die weiteren Ermittlungen ergeben, ob der 29-Jährige für die Diebstahlserie verantwortlich ist. Seit Oktober hatte ein auffällig gut gekleideter und sehr gepflegt wirkender Mann mehrfach Senioren auf Parkplätzen angesprochen und um einen Geldwechsel gebeten.

Geldwechsel-Diebstahl in Wedel: Täter erbeutet etwa 4000 Euro

Während die Opfer im Münzfach wühlten, räumte der Täter das Fach mit den Geldscheinen leer. Die auf diese Weise erbeutete Geldsumme ist nicht gerade niedrig. Die Polizei hat die erzielte Beute 4000 Euro erhöht. Mindestens 15 Wedeler sollen auf diese Masche hereingefallen sein.