Kreis Pinneberg. Beim SHMF 2024 dürfen sich Fans auf Konzerte in vier Orten freuen. So kommt man an die Tickets – und so viel kosten sie. Die Übersicht.

Schleswig-Holstein verwandelt sich in die „Serenissima“ an der italienischen Lagune. Jedenfalls in den Kuhställen, Konzertsälen und Kirchen, Stadthallen und Scheunen – auch im Kreis Pinneberg. Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat die Musikstadt Venedig als Schwerpunkt. Porträtkünstlerin des Festivals ist die hochgelobte Saxofonistin Asya Fateyeva. Das Abendblatt stellt die diesjährigen 16 Veranstaltungen in der Region vor.