Hamburg. Jan Lisiecki kam für ein spannendes Klavier-Recital mit Chopin und vielen anderen in die Laeiszhalle. Ein sehr anregender Abend.

Kaum ein Pianist kann und will auf Chopins 24 Préludes verzichten. Genial, wie sich Chopin auf Bach bezieht und sich doch von ihm löst. Neue Ausdruckformen und -gehalte erfindet, neue Klaviertechniken verlangt. Aber der Zyklus dauert grad mal 50 Minuten, gut für eine Konzert-Hälfte. Was spielt eine Pianistin, ein Pianist in der anderen? Jan Lisiecki, der 28 Jahre junge Kanadier mit polnischen Wurzeln, hatte jetzt eine gute Idee und stellte sie bei seinem Laeiszhallen-Recital vor.