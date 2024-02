Rellingen. Zwei trostlose Immobilien in guter Lage bereiten Kummer, beliebte Geschäfte mussten schließen. Wie Rellingen das Problem angeht.

Es sind Häuser in exzellenter Lage, doch in den Geisterimmobilien bewegt sich nichts: Zu den problematischen Leerständen in Rellingen hat sich nun Bürgermeister Marc Trampe geäußert. Ihm wäre besser heute als morgen eine Lösung lieb, sagte er gegenüber dem Abendblatt bei einem Rundgang. Doch sein Einfluss sei begrenzt.