Quickborn. Hoher Sachschaden, ein Verletzter und Alkohol am Steuer: Am späten Sonnabendabend kam es in Quickborn zu einem schweren Unfall.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am späten Sonnabend an einer Kreuzung in Quickborn gekommen. Ein Insasse wurde dabei verletzt, offenbar war auch Alkohol im Spiel. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, sie dürften nur noch Schrottwert haben.

Den Angaben der Polizei zufolge ereignete sich der Zusammenstoß gegen 23.30 Uhr am Harksheider Weg, Ecke Ulzburger Landstraße. Dort knallte ein Kleinwagen der Marke Toyota gegen ein SUV der Marke BMW. Der BMW wurde wegen der Wucht des Aufpralls gegen einen Laternenmast geschleudert. Genaue Angaben zum Hergang konnte die Polizeileitstelle in Elmshorn noch nicht machen. Wer Schuld trägt, werde noch ermittelt.

Unfall in Quickborn: Crash im Alkoholrausch hinterlässt Trümmerfeld auf Kreuzung

Fest steht bisher, dass sich ein Fahrzeugführer nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten muss. Bei ihm wurde vor Ort ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille gemessen. Eine weitere Person habe sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zugezogen und wurde vom Rettungsdienst behandelt.

Mehr zum Thema

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Quickborn an der Einsatzstelle, um die Trümmer zu beseitigen, die Batterien der Fahrzeuge abzuklemmen und die Mitarbeiter der Stadtwerke bei Erstmaßnahmen an der beschädigten Laterne zu unterstützen.

Unfall in Quickborn: Beide Autos mussten verbeult abgeschleppt werden

An beiden Unfallfahrzeuge, darunter auch ein Hybrid, dürften hohe Sachschäden zu beklagen sein. Beide Autos mussten von Abschleppdiensten aus dem Kreuzungsbereich entfernt werden. Für mehr als eine Stunde war der Bereich für den Verkehr gesperrt.

nib