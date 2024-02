Quickborn/Hemdingen. Unfall behindert Verkehr seit Donnerstagabend. 40-Tonner soll heute gehoben werden. Warum der Lkw verunglückte? Die Polizei rätselt.

40 Tonnen liegen auf der Seite: Auf der Barmstedter Straße zwischen Quickborn und Hemdingen ist am Donnerstagabend ein Lkw verunglückt und auf die Seite gekippt. Auch am Freitagvormittag liegt der Sattelzug weiterhin im Graben neben der Fahrbahn, der Verkehr wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Bergung ist für den Mittag geplant.

Der Einsatz ging um 20.35 Uhr bei der Regionalleitstelle der Polizei in Elmshorn ein. Weil zunächst unklar war, ob der Fahrer noch im Führerhaus des Lkw eingeklemmt sein könnte, schickten die Disponenten auch Kräfte der Feuerwehr Quickborn zur Unfallstelle. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass sich der Lkw-Fahrer aus eigener Kraft befreit hatte.

Lkw kippt auf die Seite: Fahrer kann sich selbst befreien

Der 33 Jahre alte Mann blieb laut Polizeiangaben unverletzt. Warum er mit dem Lkw mit ausländischem Kennzeichen verunglückt ist, blieb zunächst unklar. Genauere Angaben dazu konnte der Fahrer nicht machen.

Die Polizei hält es für möglich, dass eine Unachtsamkeit des Mannes zu dem Unfall geführt hat. Der Lkw war aus Quickborn kommend in Richtung Hemdingen unterwegs und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei geriet das schwere Fahrzeug mit den Rädern auf die aufgeweichte Bankette und kippte auf die Seite in den Graben.

Der Schaden ist laut Polizeiangaben erheblich. Eine Bergung in der Nacht war nicht möglich, weil das Fahrzeug voll beladen ist. Woraus die Ladung besteht, konnte die Polizei nicht sagen. Derzeit wird sie auf einen anderen Lkw umgeladen.

Für die Bergung per Kran wird die Straße ab heute Mittag gesperrt

Der Verkehr wird nach wie vor einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach Abschluss des Umladens wird ein Schwerlastkran erwartet, um den umgestürzten Lkw wieder aufzurichten. Anschließend muss er vermutlich abgeschleppt werden.

Auch sind umfangreiche Reinigungsarbeiten der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei erforderlich. Für die Kranbergung und die Reinigung wird die Barmstedter Straße voll gesperrt. Mit dem Beginn der Bergung wird gegen 12 Uhr gerechnet.