Wedel. In der Silvesternacht kam es zur Feuerkatastrophe in der Warenannahme aus. Warum die Wiedereröffnung mehrmals verschoben wurde.

Fast zwei Monate hat es gedauert, gleich mehrfach musste die Wiedereröffnung nach der Brandkatastrophe aus der Silvesternacht verschoben werden: Doch an diesem Freitag, 23. Februar, um 7 Uhr können die Kunden endlich wieder im Edeka-Markt Jensen in Wedel einkaufen. „Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder losgehen kann“, so Inhaber Lennart Jensen.