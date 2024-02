Elmshorn. Im Gegensatz zu ihren zwei vermittelten Söhnen sehnen sich Mutter „Misty“ und Tochter „Munchkin“ immer noch nach Zuneigung.

Ein Teil der Katzenfamilie im Tierheim Elmshorn hat schon eine neue Heimat gefunden. Katzenmama „Misty“ war im vergangenen Jahr mit insgesamt drei Kindern hilflos aufgefunden worden. Während die beiden Söhne schon vermittelt werden konnten, warten „Misty“ und Tochter „Munchkin“ noch auf ihre Schmuse-Einheiten in einem neuen Zuhause mit lieben Menschen.

Die beiden „Mädels“ sind Echthaarkatzen und etwa fünf Jahre sowie gut viereinhalb Monate alt. Seit Anfang November des Vorjahres wird das süße Katzen-Duo von den fürsorglichen Mitarbeitern im Tierheim versorgt. Den beiden Vierbeinern – „ein furchtbar sympathisches Mutter-Tochter-Duo“ – fehle jetzt noch ein schöneres, neues Zuhause. Es sind jedoch nicht die einzigen Katzen, die auf Wohnungssuche sind: Auch Bubi und Micky sehnen sich nach Liebe.

Tierheim Elmshorn: Katzen-Gespann sucht eine neue Familie

„Misty ist wirklich die Coolness in Person und eine wunderbare Mama. Sie ist gerne überall dabei und der Mittelpunkt des Geschehens. Sie liebt ausgiebiges Kuscheln und Spielen. Und sie erzählt gern und viel“, sagt Mandy Kasprik, Tierpflegerin im Elmshorner Katzenhaus.

Mehr zum Thema

Bei allem, was sie mache, „hat sie immer ein wachsames Auge auf ihre kleine Tochter und ist wirklich sofort zur Stelle, wenn Munchkin es braucht“, so die Expertin. Töchterlein „Munchkin“ kommt ganz nach der Mama: „Das lebhafte Energiebündel stürzt sich unerschrocken, wenn Mami an ihrer Seite ist, in sämtliche Abenteuer und ist für jeden Spaß zu haben.“

Tierheim Elmshorn: Katzenmutter „Misty“ und ihre Tochter möchten endlich Fürsorge spüren. © Tierheim Elmshorn | Tierheim Elmshorn

Beide Katzen sollen weiter zusammen bleiben. Gesucht wird daher ein Zuhause, in dem sie für ordentlich Leben und gute Laune sorgen können. Als Gegenleistung sollen die Schmusekatzen so liebevoll umsorgt werden, „wie sie es brauchen und womöglich noch nie so richtig erfahren haben“. Darüber hinaus gibt es einen weiteren wichtigen Faktor: Freigang in verkehrsberuhigter Umgebung ist zwingend erforderlich, da Mutter „Misty“ diesen bereits kennt und unbedingt wieder haben möchte.

Vermittlung: Interessierte sollten eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de schreiben. Alternativ ist das Tierheim Elmshorn zu den Bürozeiten Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend von 14:30 bis 17:30 Uhr telefonisch unter 04121/84921 zu erreichen.