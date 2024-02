Wedel. Zhuravlevs haben alles verloren, als Mariupol zerstört wurde. Sie haben zwar ihr Leben, doch Nachrichten bringen sie immer noch um.

Sie wissen es nur zu gut, haben es am eigenen Leib erfahren: Seit zwei Jahren tobt mitten in Europa wieder ein Krieg, nachdem Russland am 24. Februar 2022 seinen Nachbarn, die Ukraine, überfallen hat. Zu Beginn war vor allem die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer im Osten des Landes unter erbarmungslosem Beschuss durch die russische Armee. Von dort gelang den ukrainischen Familien Zhuravlev und Sapon die Flucht nach Wedel.