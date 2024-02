Blick über den Elmshorner Buttermarkt (unten rechts) auf den bisherigen Bahnhof (links neben dem Doppel-Hochhaus). Der rote Backsteinbau rechts ist das alte Stellwerk, das vermutlich für den Bahnhofsneubau an dieser Stelle weichen muss. Darüber die Parkpalette am See, wo der ZOB entstehen soll. © Reimer Wulf | Reimer Wulf