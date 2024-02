Kreis Pinneberg. Montag bis Freitag legen die Busfahrer im Kreis Pinneberg die Arbeit nieder. Ob auch die VHH betroffen sind, entscheidet sich noch.

Erneut steht ein Streik der Busfahrer an – und dieses Mal sogar eine ganze Arbeitswoche lang: Von Montag, 26. Februar, bis einschließlich Freitag, 1. März, fallen alle Fahrten der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP) aus. Grund ist ein Streikaufruf der Gewerkschaft Ver.di.

Betroffen sind alle Busunternehmen in Schleswig-Holstein, die unter den Tarifvertrag des Omnibusverbands Nord (OVN) fallen. Dabei handelt es sich um die Mehrzahl der Unternehmen im Land. Ausgenommen sind lediglich die kommunalen Busunternehmen der Städte Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck, die unter den Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TVN) fallen. Hier wird am 28. Februar weiterverhandelt, bis dahin wird nicht gestreikt.

KViP gilt tarifrechtlich nicht als kommunales Unternehmen

Die KViP, die Ende 1993 aus der Bussparte der Uetersener Eisenbahn AG hervorging, gilt tarifrechtlich nicht als kommunales Busunternehmen. Trotz der Tatsache, dass der Kreis Pinneberg alleiniger Gesellschafter ist, fällt das Unternehmen unter den Tarifvertrag des OVN – und wird damit bestreikt.

Ver.di bewertet das vorerst letzte Angebot der Arbeitgeberseite als Provokation, ebenso wie Äußerungen der Gegenseite nach der jüngsten Verhandlungsrunde. „Die Arbeitgeber haben sich und die Fahrgäste erst mit einem disqualifizierenden Angebot, und dann mit Äußerungen in der Öffentlichkeit, in diese prekäre Lage gebracht“, so Frank Schischefsky, Sprecher von ver.di Nord.

Gewerkschaft Ver.di ist der Meinung: Die Arbeitgeber haben den Streik provoziert

Und er sagt weiter: „Jetzt sitzen sie die Situation gemütlich mit den Zahlungen der Kreise und Kommunen aus. Wer derart eskaliert, riskiert nicht nur die Verkehrswende im Land, sondern setzt einfach auf Eskalation und muss gestoppt werden.“

Zeitgleich fordert die Gewerkschaft die Kreise und Kommunen auf, die von ihnen bestellten Verkehre bei den Busunternehmen abzumelden und die Zahlungen einzustellen. Bislang machen die Unternehmen aus Sicht der Gewerkschaft an den Streiktagen Gewinne – zulasten der Fahrgäste und der Steuerzahler. Für die Unternehmen würden am Streiktag Vergütungszahlungen und Betriebskosten ausfallen, die Zahlungen von Kreisen und Kommunen dennoch fließen.

Warnstreik der Busfahrer: Angebot der Arbeitgeber könnte Warnstreik beenden

Laut Schischefsky hätten die Kollegen entschieden, mit dem fünftägigen Warnstreik „der Tarifkommission eine sehr starke Botschaft für die nächsten Verhandlungen mitzugeben.“ Es müsse Schluss mit dem taktischen Geplänkel sein. Schischefsky: „Es ist nun an der Zeit, verhandlungsfähige Angebote zu unterbreiten. Gleichzeitig besteht ein Angebot an die Arbeitgeberseite, den Streik sofort auszusetzen, wenn ein ernst gemeintes, verhandlungsfähiges Angebot bei uns eingeht.“

Der nächste Verhandlungstermin für den OVN-Bereich sei der 5. März. Die KViP als betroffenes Busunternehmen hat bereits auf ihrer Homepage den Streik angekündigt und informiert auch über Aushänge an den Bushaltestellen über den Ausstand. Es sind alle Linien des Unternehmens betroffen.

Busfahrer-Streik: Noch ist die VHH nicht betroffen, das könnte sich ändern

An den fünf Tagen ruht auch der unter Regie der KViP stehende Stadtbusverkehr in Elmshorn. Ob zumindest die Schulbusverkehre erfolgen werden, konnte das Unternehmen noch nicht sagen.

Weil die KViP auch als Subunternehmer auf mehreren Linien der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) im Einsatz ist, wird es dort ebenfalls zu Unregelmäßigkeiten im Fahrbetrieb kommen. Betroffen sind im Kreis Pinneberg einzelne Fahrten auf den Buslinien 2, 3, 384, 289, 189, 195, 185, 594, 295 sowie X95. Welche Verbindungen genau betroffen sind, können Fahrgäste über die HVV-App oder auf den Webseiten hvv.de oder vhhbus.de überprüfen.

Die VHH selbst ist laut jetzigem Stand vom Streik nicht betroffen. „Wir haben einen Haustarifvertrag und auch einen eigenen Manteltarifvertrag für das Unternehmen“, sagt Unternehmenssprecherin Christina Sluga. Während der hauseigene Entgelttarifvertrag noch eine Laufzeit bis Dezember hat, laufen derzeit jedoch Verhandlungen zum Manteltarif.

„Der nächste Verhandlungstermin ist der 22. Februar“, so Sluga weiter. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Gewerkschaft bei einem aus ihrer Sicht unbefriedigenden Verhandlungsverlauf auch zu einem Streik bei der VHH aufrufen könnte. Bereits Ende Januar war die VHH bereits einmal für zwei Tage bestreikt worden. Bei einem weiteren Warnstreik Mitte Februar dagegen blieb sie außen vor.

Gewerkschaft fordert 35-Stunden-Woche für Busfahrer im Norden

Für die Gewerkschaft geht es nach eigenen Angaben darum, die Arbeitsbedingungen für die rund 3500 Beschäftigten im ÖPNV in Schleswig-Holstein zu verbessern und zukunftsfähig zu machen. Eine ihrer Kernforderungen: die Einführung der 35-Stunden-Woche für Busfahrer.

Außerdem werden gefordert, die Schichtlänge auf maximal zehn Stunden zu begrenzen, eine Mindestruhezeit von zwölf Stunden einzuführen und für einen vollen Arbeitstag am Sonnabend einen Zuschlag von 25 Prozent zu gewähren. Zudem möchte Ver.di für ihre Mitglieder drei zusätzliche Urlaubstage pro Jahr sowie eine Freistellung für die gewerkschaftliche Arbeit erreichen.