Wedel/Görlitz. Beamte fahnden bundesweit nach gestohlenem Mercedes aus Wedel. Kollegen im Südosten werden bei Kontrolle fündig. Wer am Steuer saß.

Ein in Wedel gestohlener Transporter ist in Görlitz (Sachsen) entdeckt worden, als Polizeibeamte den Wagen gestoppt haben. Am Steuer saß ein 42 Jahre alter Mann, der vorläufig festgenommen wurde.

Der Verlust des Kastenwagens der Marke Mercedes Benz fiel dem Eigentümer am Freitagmorgen auf. Das Fahrzeug parkte auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich gegen 4 Uhr morgens.

Mercedes-Transporter wurde sechs Stunden von Wedel entfernt gestoppt

Der Zeitwert des Fahrzeugs beträgt 10.000 Euro. Zudem befanden sich Baustoffe sowie Werkzeuge auf der Ladefläche, deren Wert die Polizei mit 6000 Euro angibt. Die Beamten lösten noch am Freitag eine bundesweite Fahndung nach dem Fahrtzeug aus.

Und die führte inzwischen zum Erfolg. 555 Kilometer und knapp sechs Stunden von Wedel entfernt stoppte die örtliche Polizei das gesuchte Fahrzeug in Görlitz. Den Mann am Steuer nahmen die Beamten fest und brachten ihn zur Dienststelle.

Ob es sich bei dem 42-Jährigen um den Autodieb handelt oder ob er das gestohlene Fahrzeug erst später übernommen hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Weil gegen den Mann keine Haftgründe vorlagen, kam er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Fahrzeugdiebstahl in Wedel: Kripo sucht Zeugen, die in der Tatnacht etwas beobachtet haben

Gegen den Fahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Um die Tat aufklären zu können, sucht die Kripo nach Zeugen. Wer in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Rudolf-Breitscheid-Straße gesehen hat, meldet sich unter der Telefonnummer 04101/20 20.