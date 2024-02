Barmstedt. Neben dem Schlossgefängnis hat nun auch das Lokal Zum Bootssteg in Barmstedt einen neuen Betreiber. Was der bekannte Wirt vorhat.

In Barmstedt ist jetzt eine lange Tradition in der Gastro-Szene am Rantzauer See zu Ende gegangen. Die Familie Penns, die über drei Generationen seit 1960 das Lokal Zum Bootssteg führte, hat die Gastwirtschaft jetzt an Armin Taebi übergeben, der sie komplett sanieren und im März unter dem Adress-Namen „Rantzau 7“ neu eröffnen will.