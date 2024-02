Quickborn. Weil Abfahrtszeiten zu knapp und Straßen überlastet sind, gab es reihenweise Verspätungen im Unterricht. Stadt zieht die Reißleine.

Es geht nur um wenige Minuten, aber die sind offenbar entscheidend: Weil die knappen Abfahrtszeiten einer Buslinie in Quickborn offenbar dazu geführt haben, dass Schüler dauernd und reihenweise zu spät zum Unterricht erschienen sind, wird nun gehandelt. Vom 4. März an, so die Stadt Quickborn, ändern die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) die Abfahrt der Buslinie 794.