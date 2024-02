Pinneberg. Das Geschäft war erst notgedrungen in die Pinneberger Rathauspassage gezogen. Nach nur sechs Monaten steht nun der nächste Umzug an.

Sie waren erst im Oktober des vergangenen Jahres in die Pinneberger Rathauspassage eingezogen, nachdem ein Großfeuer ihr Geschäft in Waldenau zerstört hatte. Sogar die damalige Bürgermeisterin Urte Steinberg und Wirtschaftsförderin Birgit Schmidt-Harder waren bei der Eröffnung des Modelleisenbahn-Shops auf den frisch hergerichtete 58 Quadratmeter dabei und hatten sich über die Lösung gefreut.

Der Vertrag war zunächst bis Ende März 2024 geschlossen worden. Im März steht nun für Modellbahn Pinneberg der nächste Umzug an. Der Shop zieht von der Rathauspassage ins Quellental um, nach einem halben Jahr in der Pinneberger Innenstadt. Am 16. März ist Schluss in der Innenstadt.

Geschäft in Rathauspassage: Nun zieht Modellbahn Pinneberg erneut um

Dann packen Laden-Inhaber Carsten Wehner und seine Kollegen Eric Schaffelke und Sven Brandt ihre Modelleisenbahnen, Schienen und anderes Zubehör wieder ein und eröffnen zehn Tage später am 26. März an der Richard-Köhn-Straße 55. Sie machen den Laden nebenberuflich und arbeiten in der IT-Branche. Alle drei haben selbst eine Anlage im Keller, wissen also, wovon sie bei der Kundenberatung sprechen.

„Die Lage in der Rathauspassage ist toll. Das Geschäft wurde gut angenommen und es hat Spaß gemacht“, sagt Wehner. „Aber der Laden ist zu klein. Wir haben hier kein Büro, kein Lager und keine Werkstatt.“ Das ist am neuen Standort anders. Die neue Geschäftsfläche bietet mit 110 Quadratmetern doppelt so viel Platz. „Außerdem ist es dichter an Zuhause dran und damit eine Zeitersparnis“, sagt der Modelleisenbahner.

Modelleisenbahn Pinneberg: Bestellungen auch aus New York und Shanghai

Immerhin 4000 Artikel müssen wieder eingepackt und an der neuen Geschäftsadresse wieder in die Regale sortiert werden. Geöffnet wird an der neuen Adresse wochentags von 16 bis 19 Uhr und sonnabends ab 10 Uhr. Die Hälfte des Geschäfts läuft ohnehin online. Sogar aus New York, Shanghai oder Schweden kommen Bestellungen.

Nun ist die Geschäftsfläche zwischen Woolworth und Hugendubel wieder zu vermieten. Auch für die Fläche der Bäckerei von Allwörden wird noch ein Nachmieter gesucht. Eine andere Fläche ist neu vermietet: die Telekom hat eine Filiale in der Rathauspassage eröffnet.

Das alte Modelleisenbahn-Geschäft am Standort Waldenau war am 17. August 2023 war durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Mehr als 100 Einsatzkräfte aus fünf Feuerwehr kämpften gegen die Flammen in dem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude. Neben einigen Wohnungen zerstörte das Feuer auch die Geschäftsräume eines Friseurs, eines Bäckers und einer Fahrschule.