Pinneberg. Prominente der Union haben Tradition beim Neujahrsempfang der Christdemokraten im Kreis Pinneberg. Das ist dieses Mal zu erwarten.

Die durchaus prominente Gästeliste beim traditionellen Neujahrsempfang des Pinneberger CDU-Kreisverbandes wird in diesem Jahr um einen Namen reicher. Am kommenden Donnerstag, 8. Februar, werden die Christdemokraten in Pinneberg den ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsens als Ehrengast begrüßen.

Niemand geringeres als David McAllister, Mitglied des Europäischen Parlaments, Vizepräsident der Europäischen Volkspartei, der Internationalen Demokratischen Union und Spitzenkandidat der CDU Niedersachsen für die Europawahl 2024, wird im Hotel Cap Polonio reden. Start der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Neujahrsempfang der CDU: David McAllister spricht in Pinneberg

Nach CDU-Größen wie Friedrich Merz, Günther Oettinger, Armin Laschet oder Michael Kretschmer ist in diesem Jahr David McAllister in Pinneberg zu Gast. Der erste deutsche Ministerpräsident mit doppelter Staatsbürgerschaft sitzt seit 2014 im Europaparlament und wird in diesem Jahr erneut bei der Europawahl im Juni kandidieren.

Gäste des CDU-Neujahrsempfangs dürfen sich auf einen substanzreichen Impulsvortrag des Politikers freuen. Der Träger des Niedersächsischen Verdienstordens besitzt neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft. Er begann im Cuxhavener Kreistag, war Bürgermeister seines Wohnortes Bad Bederkesa und von 2010 bis 2013 Landesvater in Niedersachsen. Inzwischen ist der Vater zweier Töchter seit zehn Jahren als Abgeordneter in Straßburg.

CDU-Neujahrsempfang: Das ist die Adresse für Interessierte

Der traditionelle Neujahrsempfang der Kreis-CDU in Pinneberg findet am Donnerstag, 8. Februar, von 19 Uhr an im Hotel Cap Polonio (Fahltskamp 48, 25421 Pinneberg) statt.

