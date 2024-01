Wedel. In dem Wedeler Edeka-Supermarkt hatten Böller in der Silvesternacht ein Feuer in der Warenannahme ausgelöst. Was seitdem geschehen ist.

Die Regale im Edeka-Markt Jensen in Wedel füllen sich wieder mit Ware. In der vorigen Woche haben fleißige Mitarbeiter damit begonnen, die ersten von 30.000 Artikeln wieder einzuräumen. Nach dem Feuer in der Nacht zu Neujahr musste der Supermarkt leergeräumt und gereinigt werden. Am Mittwoch, 31. Januar, soll die Wiedereröffnung erfolgen.