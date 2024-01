Elmshorn. Nun sitzt der neugierige Bock mit einer Vorliebe für Leckereien im Tierheim Elmshorn und ist in liebevolle Hände abzugeben.

Das ging gerade noch mal gut: Kaninchen Orville wurde mit fünf weiteren Kaninchen von herzlosen Menschen einfach ausgesetzt. Und das mitten im Winter. Dabei hat der hübsche Kaninchenbock den Minustemperaturen nur wenig entgegenzusetzen. Denn ihm fehlt ein wärmendes Winterfell.

Zum Glück wurde der weiße Hoppel mit den braunen Punkten rechtzeitig gefunden und vor dem Erfrieren gerettet. Am 18. Januar wurde er im Tierheim Elmshorn aufgenommen. Nun sucht er ein liebevolles Zuhause.

Tierheim Elmshorn: Kaninchen Orville sucht ein Heim

Aus diesem Grund sollte der kastrierte Rassemix mit den Flieger-Öhrchen in seinem neuen Zuhause zunächst auch erst mal drinnen gehalten werden. Ab Frühjahr, wenn es nicht mehr so kalt ist, könnte man ihn auch auf Außenhaltung umstellen.

Nun darf die Reise für ihn aber gerne weitergehen. Inzwischen ist der Bursche kastriert und sucht dringend ein Zuhause mit netter Kaninchengesellschaft. Viel Platz zum Herumtoben wäre wünschenswert. Größentechnisch gehört Orville zwar nicht zu den Riesen, aber schon zu den größeren Kaninchen.

Kaninchen Orville ist sehr neugierig und liebt Leckereien

Ganz besonders wichtig ist die Gesellschaft von Artgenossen. Falls es noch keine Kaninchen im potentiellen neuen Zuhause gibt, ist das aber auch kein Problem. Im Tierheim findet sich ganz bestimmt noch die passende Gesellschaft für den zutraulichen Orville.

Der ist furchtbar neugierig und erkundet seine Umwelt mit großem Interesse. Alles Neue wird erst einmal gründlich in Augenschein genommen. Auch jeder Mensch wird zunächst genauer unter die Lupe genommen. Er könnte ja doch was Leckeres in den Taschen haben!

Tierheim Elmshorn vermittelt Kaninchen Orville in liebevolle Hände

Wer an Kaninchen Orville interessiert ist, kann gerne eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit einer kleinen Beschreibung zu seiner Person und Lebenssituation schicken. Telefonnummer nicht vergessen, damit die Mitarbeiter des Tierheims sich zurückmelden können.

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V., Telefon 04121/84921, www.tierheim-elmshorn.de