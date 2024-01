Autofahrer flüchtet nach spektakulärem Unfall in Elmshorn

Fahrzeug durchbricht in der Nacht Hecke und rammt auf dem Nachbargrundstück einen Seat. Hoher Schaden. Was bisher zum Fall bekannt ist.

Elmshorn. Eine nicht gerade alltägliche Unfallflucht hat sich am Wochenende in Elmshorn ereignet. Ein bisher unbekannter Autofahrer durchbrach eine Hecke und rammte einen auf einem Grundstück abgestellten Pkw. Dann ergriff der Fahrer oder die Fahrerin die Flucht.

Tatort war in der Nacht zu Sonntag die Straße Kaltenhof. Der Anwohner hatte seinen roten Seat am Sonnabend gegen 12 Uhr auf seinem Grundstück abgestellt. Am Sonntag stellte er dann erhebliche Schäden an dem Fahrzeug fest.

Unfallflucht in Elmshorn: Schaden beträgt mindestens 8000 Euro

Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher von der Fahrbahn abgekommen ist und die Hecke des Nachbargrundstücks durchbrochen hat. Anschließend prallte das Unfallfahrzeug gegen den geparkten Seat und beschädigte diesen im hinteren Bereich der Beifahrerseite.

Der Schaden dürfte nach Einschätzung der Beamten und des Fahrzeughalters bei mehr als 8000 Euro liegen. Auch das Fahrzeug des Unfallverursachers dürfte nicht unerheblich beschädigt sein.

Unfallflucht in Elmshorn: Zeugen melden sich unter 04121/80 30

Dennoch ist es dem Fahrer oder der Fahrerin gelangen, sich mitsamt dem Pkw unbemerkt von der Unfallstelle zu entfernen. Die Ermittlungen zu der Unfallflucht hat das Polizeirevier Elmshorn übernommen. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben kann, kontaktiert die Beamten unter Telefon 04121/80 30.

