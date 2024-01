„Demo gegen rechts“: Pinneberg protestiert Sonntag gegen AfD und Extremismus

Am Sonntag will sich die Stadt den bundesweiten Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus anschließen - die Details.

Ausdruck des Protests gegen zunehmend rechte Tendenzen und ein Erstarken der AfD: Wie auch in anderen Städten - hier ein Bild aus Schwerin - soll in Pinneberg für Solidarität und Zusammenhalt demonstriert werden.

Pinneberg. In die bundesweite Serie von Demonstrationen gegen rechte Tendenzen sowie ein Erstarken der vom Verfassungsschutz beobachteten AfD reiht sich am kommenden Sonntag, 21. Januar, auch die Stadt Pinneberg ein. Von 15 Uhr an lautet vor der Drostei (Platz der Kinderrechte) die Losung der Kundgebung „Für Solidarität und Zusammenhalt“. Die Organisatoren hoffen auf eine rege Teilnahme und ein breites Unterstützerbündnis.

„Wegen der aktuellen politischen Ereignisse wollen Fridays For Future und die Antifa gemeinsam mit Bürgern und Bürgerinnen für Solidarität mit allen Menschen und für Zusammenhalt gegen rechte Hetze in der Politik und im Privatumfeld demonstrieren“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Demonstration gegen rechts in Pinneberg vor der Drostei

Aktueller Hintergrund der bundesweiten Demonstrationen sind Enthüllungen über ein Treffen von AfD-Politikern mit Rechtsradikalen. Dennoch ist das Umfragehoch der Partei ungebrochen. Deshalb gehen derzeit in vielen Städten Deutschlands tausende Menschen für die Demokratie und gegen Extremismus auf die Straße - am Freitag beispielsweise in Hamburg. Schon Montagabend waren etwa in Leipzig mindestens 7000 Menschen auf der Straße, 6700 in Essen und 2500 in Rostock.

In Pinneberg gibt das Organisationsteam zu Protokoll: „Uns ist es wichtig, für Gerechtigkeit laut zu werden. Und in Solidarität mit allen Menschen zu stehen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, die wegen ihrer Herkunft, Religion oder anderer Umstände verfolgt werden oder sich und ihre Familien nicht überall in Sicherheit bringen können.“

Jeder habe ein Recht auf Frieden, Unterstützung und ein sicheres Zuhause

Und um das gewährleisten zu können und sich laut gegen die rechte Szene und menschenfeindliche Gedankengüter auszusprechen, sollen in der Kreisstadt alle Generationen am Sontag auf die Straße gehen.

„Wir dürfen keinen Millimeter nach rechts gehen. Der Kreis Pinneberg ist so vielfältig und bunt, das müssen wir schützen und fördern!“, so die Organisatoren. nib