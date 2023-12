Unfall Pinneberg: Zugedröhnte Autofahrerin (52) hinterlässt Spur der Verwüstung

52-jährige Skoda-Fahrerin richtet Chaos an. Erst rast sie in den Gegenverkehr, dann gegen ein Schild. Ihr Alkoholwert? Unfassbar!

Bilsen. Mit nahezu drei Promille Alkohol im Blut hat sich eine 52 Jahre alte Frau am Donnerstagabend hinter das Steuer ihres Skoda gesetzt. Am Ende sorgte sie auf der L 195 in Bilsen für gleich zwei Unfälle – und suchte ihr Heil in der Flucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Hemdinger Straße (L195). Die Verursacherin, die aus dem Kreis Pinneberg stammt, war mit ihrem Skoda aus Hemdingen kommend in Richtung Bilsen unterwegs.

Bilsen: 52 Jahre alte Frau gerät ohne erkennbaren Grund auf die Gegenfahrbahn

Ohne erkennbaren Grund geriet sie plötzlich auf den Gegenfahrstreifen. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 43 Jahre alter Ford-Fahrer aus Hamburg. Er machte noch durch Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam.

Dennoch lenkte die 52-Jährige ihr Fahrzeug nicht zurück auf ihre Spur, sodass die beiden Wagen miteinander kollidierten. Es entstand laut den Polizeiangaben ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Unfall mit fast drei Promille: Fahrerin gibt nach Crash Gas und beschädigt Ampel

Nach dem Crash gab die Skoda-Fahrerin Gas und fuhr weiter. Wenig später beschädigte sie mit ihrem Fahrzeug noch eine Ampel. Der Unfallgegner sowie Zeugen hatten sich das Kennzeichen des flüchtenden Pkw gemerkt.

Daher standen die Beamten kurze Zeit später an der Halteranschrift vor der Tür. Dort stießen sie auf den beschädigten Skoda und dessen Fahrerin.

Die 52-Jährige wirkte stark angetrunken. Sie unterzog sich auf freiwilliger Basis einem Atemalkoholtest. Der gemessene Wert lag laut Polizeiangaben knapp unterhalb von drei Promille.

Als Folge musste die Frau die Beamten auf die Wache begleiten, wo ein Arzt ihr eine Blutprobe abnahm. Ihren Führerschein konnte sie ebenfalls gleich auf der Wache abgeben. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eröffnet.

Unfall mit knapp drei Promille: Polizei sucht weitere Zeugen des Geschehens

Der Unfall wird von der Polizeistation Quickborn bearbeitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, können sich unter der Telefonnummer 04106/63 000.