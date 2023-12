Feuer Kummerfeld: Grundschule brennt - Unterricht für alle Klassen fällt aus

Die Holzfassade an der Bilsbekschule stand am Donnerstagabend in Flammen. Der Brand drohte auf das Gebäude überzugreifen.

Kummerfeld. Die Feuerwehr kam buchstäblich in letzter Sekunde – und konnte ein Feuer an der Bilsbekschule in Kummerfeld in den Griff bekommen, bevor größerer Schaden entstand. Weil Brandrauch und Löschwasser sich im Schulgebäude ausgebreitet haben, fällt am heutigen Freitag der Unterricht dennoch für alle Schüler aus.

Die Bilsbekschuke an der Prisdoerfer Straße ist die gemeinsame Grundschule der Gemeinden Kummerfeld und Prisdorf. Dort wurde am Donnerstag um kurz vor 22.30 Uhr Feueralarm ausgelöst. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Kummerfeld stand die Holzverkleidung an der Fassade des Schulgebäudes in Vollbrand.

Brand Kummerfeld: Holzverkleidung fängt Feuer - Gebäude in Gefahr

Die Flammen drohten auf weitere Gebäudeteile überzugreifen, sodass Einsatzleiter Marc-Oliver Peters sofort zusätzliche Feuerwehrleute anforderte. Die Leitstelle in Elmshorn ließ daraufhin die Feuerwehr Prisdorf sowie Teile der Pinneberger Feuerwehr zur Löschhilfe ausrücken.

Mit einem massiven Löschangriff mit drei Strahlrohren konnte das Feuer von außen zum Glück schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Drehleiter der Feuerwehr Pinneberg wurde vor dem Schulgebäude positioniert, damit im Dachbereich gezielte Nachlöscharbeiten erfolgen konnten.

Brand an Schule: Feuerwehr reißt Holzverkleidung und Dachpfannen raus

Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Dachpfannen sowie die Holzverkleidung in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk aufgenommen, um gezielt nachschauen zu können, ob sich das Feuer weiter ausgebreitet hat. Das war zum Glück nicht der Fall.

Durch den massiven Einsatz von Löschwasser kam es im Gebäude der Grundschule sowie der im selben Gebäude befindlichen Kindertagesstätte zu einem größeren Wasserschaden. Die Einsatzkräfte versuchten mithilfe von Wassersaugern, diesen so klein wie möglich zu halten. Zusätzlich wurde das komplette Gebäude mit einem Druckbelüfter vom Brandrauch befreit.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr zum Thema

Kummerfelds Bürgermeisterin Erika Koll sowie der Kreiswehrführer Frank Homrich machten sich vor Ort ein Bild der Lage. Um die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wiederherstellen zu können, brachte der Schlauchwagen des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg neue Schläuche und Atemluftflaschen an die Einsatzstelle.

Nach Feuer an Bilsbekschule: Am Freitag wird nur eine Notbetreuung angeboten

Der Kriminaldauerdfienst der Polizei hat noch während des Einsatzes die Ermittlungen aufgenommen. Zur Brandursache und Schadenhöhe sind noch keine Angaben seitens der Polizei möglich.

Es waren mehr als 80 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk sowie Polizei im Einsatz. Die Bilsbekschule hat den Eltern mitgeteilt, dass am heutigen Freitag kein Unterricht stattfinden kann. Es werde lediglich eine Notbetreuung angeboten. Am Montag soll der Unterricht offenbar wieder aufgenommen werden.