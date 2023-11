Lichtermarkt: Vorweihnachtliches Spektakel in der Elmshorner City

Die Elmshorner Engel sind bei der Weihnachtsparade und an den Adventssonnabenden in der Elmshorner Innenstadt unterwegs.

Elmshorn. Der Elmshorner Winter hat einiges zu bieten. So wurde das Stadtwerke Eisvergnügen schon am 17. November feierlich eröffnet. Seitdem ist Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen auf der Echteisbahn am Holstenplatz wieder möglich – und zwar bis zum 7. Januar.

Ein weiterer Höhepunkt des Elmshorner Winters ist der Lichtermarkt an der Königstraße und auf dem Alten Markt. Der Weihnachtsmarkt gehört zu den schönsten der Region und bietet auch in diesem Jahr wieder ein umfassendes Programm für die ganze Familie. Am Montag, 27. November, öffnet der Lichtermarkt, bis Heiligabend haben die Hütten geöffnet.

Der Elmshorner Lichtermarkt läutet die Vorweihnachtszeit ein

Jedes Jahr kommen mehr als 100.000 Besucher zum Lichtermarkt in die Elmshorner Innenstadt. Der Alte Markt an der St.-Nikolai-Kirche wird bis zum 24. Dezember in ein regelrechtes Lichtermeer verwandelt, viele tausend Lichtpunkte funkeln an den Bäumen, Buden und Fassaden. Die Straßenbeleuchtung an der Königstraße wurde spezielle für Elmshorn kreiert.

Die Elmshorner Innenstadt wird in der Vorweihnachtszeit zum Lichtermeer.

Foto: Holstein Tourismus u. photocompany / Pinneberg

Neben dem weihnachtlichen Lichterglanz locken aber auch die zahlreichen rustikalen Holzbuden das Publikum in die City. Dort kann nach Jerzenslust geschlemmt, genossen und geshoppt werden. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher gibt es ein nostalgisches Karussell und viele besondere Dinge zu entdecken, die Kinderherzen höher schlagen lassen.

Elmshorner Weihnachtsmarkt wird am 27. November eröffnet

Am Montag, 27. November, wird der Lichtermarkt um 18 Uhr feierlich eröffnet. Dabei schweben die Engel zum Lichtermarkt herab, außerdem gibt es Live-Musik und die große Tanne im Zentrum des Marktes wird erstmalig erleuchtet. Anschließend haben die Buden am Alten Markt geöffnet.

Die Elmshorner Engel verteilen an den Adventssonnabenden Süßigkeiten an Kinder.

Foto: Sven Rehder / Stadtmarketing Elmshorn

Doch auch abseits der Eröffnung gibt es jede Menge Programm. Immer sonnabends und sonntags sind die Elmshorner Engel auf dem Lichtermarkt und in der Innenstadt unterwegs. Die Engel verteilen jeweils vn 14 bis 16 Uhr Süßigkeiten an die Kinder in der City und stehen für Fotos zur Verfügung.

Weihnachtsmarkt: Das steht in Elmshorn auf dem Programm

Am Sonnabend, 2. Dezember, findet das große Nikolauswecken statt. Dabei wird der bärtige Mann daran erinnert, dass bald sein großer Tag ist. Der Nikolaus seilt sich an diesem Tag um 16.15 Uhr aus 30 Metern vom Turm der St.-Nikolai-Kirche ab – ein Spektakel für die ganze Familie.

Ein weiterer Höhepunkt des Wintermarktes ist die Elmshorner Weihnachtsparade am Freitag, 8. Dezember. Die Parade startet um 18 Uhr vor der VR Bank an der Königstraße, zieht dann durch die Fußgängerzone bis zum Damm, über den Wedenkamp, den Flamweg, die Marktstraße, die Schulstraße und die Königstraße zum Alten Markt.

Programmhöhepunkt: Die Weihnachtsparade durch die Elmshorner City

Die Weihnachtsparade in Elmshorn ist nur ein Programmpunkt von vielen im Rahmen des Lichtermarktes – aber sicherlich einer der Höhepunkte. Mit dabei: Die Stelzenläufer von Oakleaf.

Foto: Ulf Marek / Stadtmarketing Elmshorn

Die Parade besteht aus Wichteln, den Elmshorner Engeln und vielen weiteren weihnachtlichen Kreaturen. So sind auch wieder die professionellen, illuminierten Stelzenläufer von Oakleaf und die Walking-Acts von Art Tremondo mit dabei. Eine Anmeldung, um bei der Parade mitzulaufen, ist zwar nicht mehr möglich, aber auch für Unbeteiligte ist die Weihnachtsparade ein Erlebnis.

Aber auch an den übrigen Tagen, an denen keine besonderen Veranstaltungen vorgesehen sind, ist der Lichtermarkt einen Besuch wert. Im Hüttendorf gibt es eine Vielzahl an kulinarischen Angeboten wie Bratwurst, Glühwein, Süßwaren wie Crêpes und gebrannte Mandeln, Burgunderschinken, Schmalzgebäck, den berühmten und beliebten Tallinn-Glühwein sowie Feuerzangenbowle.

Elmshorn: Parken und ÖPNV an den Adventssonnabenden kostenlos

Das DRK Elmshorn bietet immer sonnabends von 11 Uhr an die beliebte Erbsensuppe an, der Verkehrs- und Bürgerverein verkauft Glühwein und heißen Kakao sowie einen besonderen Cranberry-Punsch. Und auch der Round Table baut wieder seinen Stand auf, um Glühwein für den guten Zweck zu verkaufen. Außerdem werden wieder Foto-Points aufgebaut, die sich besonders gut für Erinnerungsfotos eignen.