Kreis Pinneberg: Tolle Geschenke zu Weihnachten aus der Region

Kreis Pinneberg. Es geht doch nichts über Handgemachtes. Muss ja nicht selbst gebastelt, gebacken, zusammengerührt sein. Das übernehmen die Profis in den Manufakturen im Kreis Pinneberg. Damit wird zumindest die Vorweihnachtszeit stressfrei und Weihnachten gibt es garantiert keine langen Gesichter.

Leckereien aus der Keks-Manufaktur in Pinneberg

Dinkel-Cranberry, Schoko-Chilli Traum oder Spitzbuben – wer vor der Auslage der Keks-Manufaktur in Pinneberg steht, kann sich kaum entscheiden. Die Kekse werden grundsätzlich ohne Ei gebacken. Es gibt Sorten mit wenig Zucker und auch vegane Varianten wie Mandelsplitter oder Marokkos Flair, Zimtsterne oder Tonka-Feige Happen.

Petra Reimann und ihr Mann Holger Drescher betreiben das Keks-Backstübchen in Pinneberg

Foto: Anne Dewitz / HA

Die kleine Keksdose (250 Gramm) mit köstlichen handgemachten Weihnachtskeksen kostet 21,90 Euro. Sie enthält Zimtsterne, Vanillekipferl, Baseler Lebkuchen-Leckerli, Mandelriegel, Spitzbuben, Zimtherzen, Lebkuchen-Cookie, Pistazien- oder Walnuss-Schnitte, Nuss-Plätzchen und Linzer Gebäck.

Im Geschäft des Keks-Backstübchens an der Dingstätte 37 gibt es auch ein Café, wo man sich durchprobieren kann. Nichts geht über Qualitätskontrolle!

Keks-Backstübchen Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr, Kontakt: 04101/8190822, info@das-keks-backstuebchen.de

Backmischungen aus Tornesch von Janalade

Jana und Lutz Beerenwinkel betreiben Janalade in Tornesch.

Foto: Anne Dewitz / HA

Naschkatzen werden auch bei Janalade in Tornesch fündig. Namensgeberin ist Jana Beerenwinkel. „Ich habe ursprünglich Marmelade produziert. So erklärt sich der Name“, sagt sie. Backmischungen im Glas kamen dazu. Im Sortiment sind hausgemachte Kuchen- und Keksspezialitäten. Die Produkte werden nach Bestelleingang frisch hergestellt und haben eine Mindesthaltbarkeit von fünf bis neun Monaten, je nach Sorte.

Weihnachtliche Backmischung von Janalade aus Tornesch

Foto: Janalade

Eine weihnachtliche Keksbackmischung mit Ausstechform gibt es für 9,50 Euro. Das Ladengeschäft ist an der Holstenstraße 13 in Elmshorn zu finden und von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter www.janalade.de.

Schoko-Pralinen mit Konterfei aus Wedel

SchokoFoto aus Wedel bietet viele Leckereien aus Schokolade mit essbarem Fotodruck an.

Foto: Schoko Wedel

In der Manufaktur SchokoFoto in Wedel werden köstliche Schokolade und leckere Pralinen aus eigener Herstellung mit Fotos kombiniert. Dabei sind der Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt. Wer schon Anfang Dezember Freude verschenken möchte, kann im Internet sogar einen individuellen Adventskalender mit Foto-Pralinen bestellen. Auch für andere Anlässe wie zum Beispiel Hochzeiten oder zu Weihnachten können essbare Karten hergestellt werden. Eine Herzpraline mit Foto kostet zum Beispiel pro Stück 1,80 Euro.

Schokofoto Wedel Online-Shop unter www.schokofoto.de.

Wedel: Leckere Macarons von duSucre

Leckere Macarons gibt es von duSucre in Wedel – hübsch verpackt in einer Geschenkbox.

Foto: duSucre Wedel

Ihre handgemachten Premium-Macarons ließen den Genießer eine „wahre Geschmacksexplosion“ erleben, preist das Team von duSucre aus Wedel ihr Sortiment an. Das französische Baisergebäck aus Mandelmehl wird in höchster Qualität mit Top-Zutaten angeboten – der Kreativität werden dabei keine Grenzen gesetzt.

Künstliche Aromen werden nicht eingesetzt. Ein Macaron Champagner-Erdbeere kostet 1,99 Euro. Oder wie wäre es mit Jasmin-Aprikose? Vielleicht steht dem kleinen oder großen Zucker-Sünder auch eher der Sinn nach Litschi-Rose-Himbeere? Ebenfalls im Angebot: Macarons für Firmen oder auch individuell gestaltet für private Feiern.

duSucre Wedel Ladengeschäft Hasenkamp 12, Öffnungszeiten: Mo-Do 9 bis 14 Uhr, Fr bis 13 Uhr, Sa und So geschlossen. Online-Shop unter https://dusucre-macarons.de/

Moin Bohne: Röstfrischer, fair gehandelter Kaffee aus Tornesch

Stefan Haberland sorgt für das Röstaroma beim Kaffee aus dem Hause „Moin Bohne“ in Tornesch.

Foto: Michael Rahn

Wer an der Lise-Meitner-Allee 15 in Tornesch die Gebrüder Haberland besucht, der taucht sofort ein in den wunderbaren Geruch frisch gerösteter Kaffeebohnen. Egal, ob für den gewohnten Filterkaffee, den stilvollen Espresso oder einen Crema – hier gibt es seit fünf Jahren unter dem Titel Moin Bohne die richtige Mischung für Genuss mit Qualität.

Gemeinsam mit Benita Kohrt sowie dem Barista Matteo Farnia wird hier sorgfältig und mit viel Gefühl zubereitet, freundlich serviert und spannend erzählt von den Kooperationen mit den Kaffeebauern in Guatemala, Nicaragua, Ruanda und anderen Ländern. Zu Weihnachten röstet Stefan Haberland die Bohnen für den speziellen Winterkaffee.

Auch Kaffee-Honig und -Schokolade sowie anderes Süßes werden gern verschenkt. Firmen ordern bereits. Private Kunden kommen ein wenig später, um sich fürs Weihnachtsfest einzudecken. Eine gute Gelegenheit, den Laden und seine Menschen kennenzulernen, ist beim Tag der offenen Tür am Freitag, 8. Dezember, von 15 bis 19 Uhr.

Schokoladen-Träume aus Uetersen

Schoko-Weihnachtsmänner aus dem Kreis Pinneberg: Jan-Hendrik Klüver, leidenschaftlicher Chocolatiers, fertigt Schokolade in vielfältigen Formen seit gut acht Jahren in seiner Manufaktur an der Kuhlenstraße in Uetersen.

Foto: Michael Rahn

Viele Menschen träumen von der Selbstständigkeit. Jan Klüver hat sich seinen Traum erfüllt und als erster Sommelier für Schokolade in Schleswig-Holstein seine eigene Manufaktur auf- und ausgebaut. Vor achteinhalb Jahren ging es los. Seitdem gehört Klüver zu den Spitzen seines genussreichen Handwerks.

Weihnachten ist natürlich die Zeit der Hochbeschäftigung für ihn und sein Team von Daja Chocolate. Weihnachtsmänner, Schokoladentafeln, -Sterne und Pralinen vielfältiger Art werden frisch produziert. Ideen wie das Quietsche-Entchen aus Schoko setzt Klüver schnell in praktische Arbeiten um. Wer den Laden an der Kuhlenstraße 7 betritt, ist schon süß verführt.

Weihnachtskugel mit dem Elmshorner Butterberg

Die Elmshorner Weihnachtskugel 2023 zeigt in diesem Jahr ein Motiv vom Butterberg im Liether Gehölz.

Foto: Stadtmarketing Elmshorn

Wenn, ja wenn Schnee fallen sollte, dann könnte das Motiv der diesjährigen Elmshorner Weihnachtskugel vielleicht Realität werden. Auf dem begehrten und limitierten Sammlerstück, das in diesem Jahr schon zum 15. Mal erscheint, sind fröhliche Kinder beim Schlittenfahren und Schneeballwerfen auf dem Butterberg zu sehen.

Die im Durchmesser acht Zentimeter große Elmshorner Weihnachtskugel gibt es für 9,90 Euro in der Buchhandlugn Heymann, bei Claus Kindt Bürotechnik, bei Das Futterhaus und Famila, im Gartencenter Rostock, in der Geschäftsstelle des Stadttheaters, der Glücklichmacherei, Hayungas E-Center A23, beim Kunstverein Elmshorn, Lederwaren Liedtke, im Modehaus Ramelow bei Not Naked, Opfer Schönberg, Teppich Kibek und bei der Touris-Information des Verkehrs- und Bürgervereins im Torhaus.

„Supernormal“: Regenschirme und Liegestühle mit Elmshorns Stadtmotto

Wer seine ganz besondere Liebe zur Stadt Elmshorn weiterverschenken möchte, wird bei den Produkten des Stadtmarketings glücklich. Seit 2017 schon können in der Geschäftsstelle die ganz besonderen Elmshorner Regenschirme erworben werben. Die fallen nicht nur durch den Magenta-Farbton und ihre quadratische Form auf, sondern auch durch den Schriftzug des Stadtslogans „Supernormal“. 12,95 Euro kostet ein Schirm.

Gewagtes Design: Die „Supernormal“-Liegestühle des Stadtmarketings Elmshorn bringen Summer-Lounge-Gefühle in den heimischen Garten.

Foto: Daniela Hillebrecht / Stadtmarketing Elmshorn

Wer ein bisschen „Sommerlounge“-Gefühl verschenken möchte, hat die Möglichkeit, auf die „Supernormal“-Liegestühle zurückzugreifen. Auch diese sind in Magenta gehalten, die Sitzfläche ist mit dem Stadtslogan bedruckt, das Gestell aus Holz. 59 Euro kostet das Stück. Beide Produkte gibt es in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings an der Schulstraße.

Der Rellinger Hofladen packt Präsentkörbe mit regionalen Spezialitäten

Die Präsentkörbe des Rellinger Hofladens sind prall gefüllt mit regionalen Leckereien.

Foto: Rellinger Hofladen

Karola Münster und ihr Team vom Rellinger Hofladen haben Leckeres aus eigener Herstellung und von befreundeten Höfen im Sortiment. Daraus basteln sie in der Weihnachtszeit hübsche Präsentkörbe, die sich perfekt als Geschenk für alle eignen, die Wert auf Regionalität und Bio-Qualität legen. Zur Wahl stehen zum Beispiel Käse-Spezialitäten, Bio-Weine, Brotaufstriche, Gewürze und Liköre.

Was in den Korb kommt, können die Schenkenden selbst entscheiden. Wer es nicht so genau wissen muss, kann sich auch ein Thema und ein paar Eckdaten überlegen und die Auswahl der Produkte Karola und ihrem Team überlassen. Kleine Körbe sind schon ab 7 Euro zu haben, größere Körbe können auch bis 100 Euro kosten. Bestellungen nimmt der Hofladen per E-Mail (karola@rellinger-hofladen.de) und Telefon (04101/6968880) entgegen.

Glücksschweinchen-Jetons im Schenefelder Casino

Einen Abend mal die Taschen voll Geld haben... Mit den Jetons aus dem Schenefelder Casino ist das möglich. Sie sind an allen Spielkassen in beliebiger Stückelung von 2 bis 100 Euro, Anzahl und zu beliebigem Gesamtwert erhältlich – und in allen Spielbanken einsetzbar. Als Geschenk verpackt kommen sie in einem repräsentativen Samtbeutel daher.

Warum zu Weihnachten nicht einmal einen Abend im Casino Schenefeld verschenken?

Foto: Casino Schenefeld

Die Jetons gibt es auch gestaltet vom Cartoonisten Marunde. Die Sammlerstücke können auch als Einsatz am Spieltisch oder Zahlungsmittel in den Spielbanken verwendet werden. Die Jetons mit einem Wert von jeweils 10 Euro sind einzeln oder als Vierer-Set an den Spielkassen erhältlich. Ein passendes Geschenk-Etui gibt es gratis dazu. Das Casino bietet auch einen Gutschein für einen Abend mit kribbelnder Spannung an den Spielkassen an.

Zum Schluss noch eine Schnapsidee aus Quickborn: der Eulenschiss

Eulenschiss ist ein Likör aus der Eulenstadt Quickborn, den Eike Kuhrcke erfunden hat.

Foto: Burkhard Fuchs

Der Quickborner Eike Kuhrcke hat einen süßen Haselnuss-Likör entworfen, den er unter dem Label „Eulenschiss“ vertreibt. Den nach Haselnuss und Nougat schmeckenden Likör gibt es in vier verschiedenen Flaschengrößen im Online-Handel unter www.eulenschiss.de (dann Weiterleitung zu www.likoervertrieb-jacobsen.de). In Quickborn selbst kann man den Likör derzeit im Edeka Siewertsen an der Bahnhofstraße 102 sowie im Hofladen Meyn an der Elisenhofstraße käuflich erwerben.

Eulenschiss ist ein Likör aus Quickborn.

Foto: Eike Kuhrcke

Die Logistik hat Jan Jacobsen aus Horst übernommen, sodass eine schnelle Lieferung gewährleistet wird. „Oft wird noch am selben Tag versendet. das konnte ich aus zeitlichen Gründen nicht immer leisten, weshalb ich nun mit dieser Firma zusammenarbeite“, sagt Kuhrcke. 500 ml kosten 16,90 Euro.