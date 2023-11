Tierheim Elmshorn: Käfigknast adé - einsames Meerschwein Elfriede sucht Freunde

Elmshorn. Ihr erstes Lebensjahr war geprägt von Einzelhaft und Einsamkeit. Elfriede saß allein in einem Käfig ohne Artgenossen – pures Gift für gesellige Tiere wie Meerschweinchen. Tja, aber das passiert, wenn Tiere zu Kindergeschenken gemacht werden. Im Fall von Elfriede wurde ihrer jungen Besitzerin schnell langweilig, am Ende landete die Meerschweindame verängstigt im Tierheim Elmshorn. Inzwischen macht Elfriede ihrem Namen, die Fröhliche, wieder alle Ehre - und sucht Anschluss an eine nette neue Familie.

Dass die Fröhliche nicht immer so fröhlich war, lag vor allem an ihren ersten zwölf Lebensmonaten. „Sie hat in Einzelhaft in einem kleinen Kafigknast als Kinderspielzeug herhalten müssen“, so das Tierheim. Man könne deshalb fast von „Glück“ reden, dass das Kind schnell kein Interesse mehr an dem Meerschweinchen hatte und es weg musste.

Tierheim Elmshorn: Meerschgweinchen Elfriede liebt es, im Innern zu leben

Im Tierheim wurde aus dem kleinen, ängstlichen Schweinchen aber schnell wieder ein fröhlicher Wirbelwind. „Sie quiekt, quitscht, knattert, brommselt und tobt mit ihren neugewonnen Freunden durch das Gehege und nutzt mit Begeisterung die Fläche zum Rennen“m heißt es aus dem Elmshorner Tierheim.

Elfriede habe wie alle Schweinchen einen sehr großen Bewegungsdrang. Deshalb soll nun ein richtiges, artgerechtes Zuhause her. Das bedeute, dass das Tier nie wieder einsam sein sollte, es müssen also entweder schon Meerschweinchen im neuen Zuhause vorhanden sein, oder sie nimmt einen oder mehrere ihrer vielen Tierheimfreunde mit. Praktischerweise gebe es im Tierheim auch gerade einen kleinen Meerschweinchenboom.

Zudem braucht Elfriede viel Platz zum Rennen und Toben, ein paar Versteckmöglichkeiten wären ebenfalls von Vorteil. Wichtig sein auch gutes Essen wie frisches Gemüse. Und da sie bisher immer in beheizten Innenräumen gelebt hat, muss sie auch wieder drinnen im Warmen leben können. nib

Vermittlung: Bei Interesse gerne eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit Rufnummer und kleiner Beschreibung zu sich selbst schreiben. Telefonisch ist das Büro Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend von 14:30 bis 17:30 Uhr unter 04121/84921 zu erreichen.