Tierheim: Blind, taub, verwahrlost - Hunde-Opa Henry sucht einen Altersruhesitz

Elmshorn. Er war völlig verwahrlost, als Terrier-Mix Henry im August ins Tierheim Elmshorn kam. Ein Fundhund, dessen Vorgeschichte bis heute ungeklärt ist. Klar ist nur: Henry ist ein Senior. Die Tierheimmitarbeiter schätzen den Rüden auf mindestens 13 Jahre. Nun sucht Hunde-Opa Henry als Vermittlungstier einen ruhigen Altersruhesitz.

Der kleine Senior habe „ein total freundliches Gemüt und begrüßt fröhlich alle Menschen und Hunde“, so das Tierheim. Das gilt zumindest für diejenigen, die ihm direkt vor die Schnute geraten, denn sehr weit gucken kann Henry nicht mehr. Auch das Gehör will nicht mehr wirklich.

Tierheim Elmshorn: Hunde-Opa Henry sucht einen Altersruhesitz

Nachdem Henry anfangs ziemlich verwirrt war, habe er sich inzwischen in Elmshorn gut eingelebt. Er bestreite den Tierheimalltag zwar langsam, aber immer noch mit frecher Terrier-Lebenseinstellung! Er wohnt in einer WG mit drei anderen Hunden ohne Probleme zusammen. Gegen nette Hundegesellschaft im neuen Zuhause hätte Henry also nichts.

Andere Hunde scheinen ihm auch bei der Orientierung zu helfen. Henry bekommt durch die eingeschränkten Sinne hin und wieder aber nicht mit, wenn andere Hunde etwas mehr Abstand haben möchten und ihn warnen, dieses sollte man etwas auf ihn aufpassen.

Henry, ein Terrier-Mix, ist das neue Vermittlungstier im Tierheim Elmshorn. Er ist mit 13 Jahren ein echter Senior.

Foto: Tierheim Elmshorn / HA

Gassi geht der alte Knabe gern, aber in seinem Tempo und nur noch kleine Runden von etwa 15 Minuten Länge. Dabei sei er „ein angenehmer und gemütlicher Begleiter“. Man müsse nur darauf achten, dass er an unübersichtlichen Stellen nicht stolpert. Ein großer, ebener Garten würde ihm in seinem neuen Altersruhesitz sicher gut gefallen.

Opa Henry ist stubenrein, hat aber einen Herzfehler

Solange der betagte Rüde häufig genug nach draußen kann, ist Henry stubenrein. Man sollte aber bedenken, dass sich dies mit weiter zunehmendem Alter ändern kann. Alleine bleiben könnte ein Problem für Henry sein, beim Weggehen bellt er etwas oder jault einen Moment.

Aktuell befindet sich Henry noch in Behandlung wegen seiner Augen und Ohren. Er muss in Zukunft dauerhaft Augensalbe und Befeuchtungsgel bekommen. Möglicherweise müssen sie auch in Zukunft regelmäßig gesäubert und gepflegt werden. Zudem hat Henry eine mittelgradige Herzklappeninsuffizienz, sodass er nun dauerhaft Herzmedikamente bekommt. Henrys Zähne waren in einem extrem schlechten Zustand, sodass bei der Zahnsanierung fast alle Zähne entfernt werden mussten.

Offenbar gab es schon lange niemanden mehr, der sich um seinen Zustand kümmern konnte oder wollte. Henry hatte zum Zeitpunkt des Auffindens verklebtes, verfilztes und stark müffelndes Fell, zu lange Krallen und völlig verkrustete Augen, er schien erst komplett blind zu sein. Nach einem Tierarztbesuch hat Henry nun aber noch viel Lebenswillen.

Der Rüde sucht nun ein tierliebes Zuhause, in dem der schmusebedürftige Herr seinen Lebensabend in ruhiger Atmosphäre so stressfrei und angenehm wie möglich gestalten kann.

Vermittlung: Eine E-Mail an info@tierheim-elmshorn.de mit Rufnummer und einer kleinen Beschreibung zu sich selbst. Alternativ ist das Tierheim in den Bürozeiten Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend von 14:30 bis 17:30 Uhr telefonisch unter 04121/84921 zu erreichen.