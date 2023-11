Feuer droht auf Halle überzugreifen – Helfer verletzt

Ein brennender Müllcontainer an einer Lagerhalle in Schenefeld hätte ein Großfeuer auslösen können. Wie dies gerade noch verhindert wurde.

Ein brennender Müllcontainer, der direkt an der Wand einer Lagerhalle stand, hätte in Schenefeld am Dienstagabend fast ein Großfeuer ausgelöst. Zum Glück war die Feuerwehr schnell vor Ort.

Schenefeld. In letzter Sekunde hat die Feuerwehr in Schenefeld das Abbrennen einer Lagerhalle verhindert. Am Dienstagabend stand ein 1100 Liter fassender Müllcontainer, der direkt an der Hallenwand platziert war, in Vollbrand. Die Flammen drohten auf das Gebäude überzugreifen.

Betroffen war eine ältere Halle in einem kleinen Gewerbegebiet an der Straße Achter de Weiden unweit des Schulzentrums. Eine Anruferin meldete gegen 22 Uhr den brennenden Müllcontainer und äußerte die Befürchtung, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen könnten. Zum Glück hatte sie das Feuer frühzeitig bemerkt und sofort Alarm geschlagen.

Feuer droht auf Lagerhalle überzugreifen: Brand nach einer Stunde gelöscht

Als die Feuerwehrleute, von der Anruferin eingewiesen, den Brandort erreichten, war dort ein Mann damit beschäftigt, den brennenden Container und daneben aufgestellte Holzreste von der Gebäudewand zu entfernen.

28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Schenefeld verhinderten im Gewerbegebiet Achter de Weiden einen möglichen Großbrand.

Foto: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg / Kreisfeuerwehrverband Pi

Dabei atmete der Helfer Rauch in größeren Mengen ein. Er wurde vor Ort vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst betreut und kam mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine Klinik.

Feuer in Schenefeld: Helfer wird durch Rauchgas verletzt

Weil ein Übergreifen der Flammen auf den Lagerkomplex unmittelbar bevorstand, schickte Wehrführer Tomas Berens sofort einen Trupp zur Brandbekämpfung vor. Die Arbeiten mussten unter Atemschutz erfolgen.

Der massive und gezielte Löschangriff zeigte schnell Wirkung. Die Lagerhalle, in der holzverarbeitende Betriebe ihren Sitz haben, blieb unversehrt. Nach etwa eine Stunde war das Feuer gelöscht und die Brandstelle konnte von den 28 Einsatzkräften an die Kripo übergeben werden.

Feuer in Schenefeld: Kriminaldauerdienst sucht nach der Ursache

Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten noch am Abend vor Ort Spuren. Zur möglichen Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Der Einsatzort war für die Schenefelder Feuerwehr nicht neu. Zuletzt waren die Einsatzkräfte im Februar 2022 bei einem Feuer vor Ort. Damals wie auch jetzt stand ein Müllcontainer in Flammen.