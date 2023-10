Die Schaufensterscheibe und ein Weinregal in der Drogerie gehen zu Bruch. Die betagte Autofahrerin ist ihren Führerschein erstmal los.

Mit ihrem Skoda Fabia ist eine 89 Jahre alte Seniorin in Tornesch in die Schaufensterscheibe einer Rossmann-Filiale gefahren.

Unfall Tornesch Seniorin (89) kracht mit Skoda in Rossmann-Filiale

Tornesch. Im Schaufenster einer Filiale der Drogeriekette Rossmann endete am Donnerstagmittag die Fahrt einer 89 Jahre alten Seniorin. Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr im Geschäftszentrum an der Esinger Straße. Die betagte Autofahrerin blieb zum Glück unverletzt.

Weil zunächst davon ausgegangen werden musste, dass die Fahrerin in ihrem beschädigten Fahrzeug eingeklemmt ist, schickte die Leitstelle außer Polizei und Rettungsdienst auch die Feuerwehr Tornesch zum Einsatzort. Letztlich musste die Feuerwehr nicht eingreifen, die Frau konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien.

Unfall Tornesch: Im Schaufenster „geparkt“ - Polizei beschlagnahmt Führerschein

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass die Seniorin Gas und Bremse verwechselt hat.

Weil die Vermutung besteht, dass die Frau aufgrund ihres Alters nicht mehr fahrtüchtig ist, haben die Beamten den Führerschein der Dame erst einmal sichergestellt. Über einen eventuellen dauerhaften Entzug muss die Führerscheinstelle des Kreises entscheiden.

Außer dem Glasbruch gebe es noch weitere Schäden. So soll der Kleinwagen ein Regal gerammt haben, in dem sich diverse Weinflaschen befanden. Ein Großteil ging offenbar zu Bruch. In dem Drogeriemarkt wurden glücklicherweise weder Kunden noch Mitarbeiter verletzt.

Des Schadenshöhe schätzt die Polizei auf mindestens 20.000 Euro

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro. Er könnte sich im Nachhinein jedoch noch erhöhen, weil die Schäden im Drogeriemarkt noch nicht genau bezifferbar seien.